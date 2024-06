Ley Bases: Crexell negó que le hayan ofrecido ser embajadora ante la Unesco por su voto afirmativo

Escuchar

Este martes por la tarde, luego de que se filtrara el pliego de su designación en la Unesco, la senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Lucila Crexell, negó haber negociado dicho nombramiento con el oficialismo a cambio de su voto afirmativo en la Ley Bases que se debatirá mañana en la Cámara alta.

En diálogo con el periodista de LN+ Eduardo Feinmann, Crexell dijo: “No es cierto. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, que es mi suplente. El año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich en eso. Cuando Patricia pierde, eso se cae. En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Si es verdad que hubo una oferta y hubo una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases”.

Hecha la aclaración, adelantó que votará en favor de la iniciativa que impulsa el Gobierno pero por que así lo acordó con el gobernador Rolando Figueroa: “Dijimos que íbamos a acompañar en general. Y en particular teníamos algunas diferencias que se pudieron ir trabajando en los próximos día. “De hecho, hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire a Aerolíneas Argentinas del listado de privatizaciones. Por eso se firmó un dictamen en disidencia parcial”.

Denunció asimismo haber recibido “amedrentamientos” en las últimas horas a raíz de su postura, pero insistió en que “las críticas lo único que han logrado es fidelizar mi voto al compromiso asumido”: “Tuve varias… no podría llamarlas amenazas. Tuve llamados, me dijeron que me iban a llover denuncias penales, que soy indigna, que vendo la patria. Ahora me están atormentando en mi WhatsApp. Me dijeron que era una traidora a la patria, que me iba como una rata a parís”.

“No voy a entrar en ese juego. Hoy estamos ante un Congreso que cambió sus mayorías, tiene otra discusión, otro debate. Yo no soy oficialista. He votado en contra del DNU porque consideré que la forma no era la idónea. Sin embargo, creo que el proceso de esta ley se está dando correctamente. También hay un pedido por parte de los gobernadores muy fuerte. Yo respondo los intereses de la provincia de Neuquén. Pero me han llamado otros gobernadores y me han pedido por favor que avancemos en la aprobación de esta ley y después viéramos la necesidad de correcciones si hace falta”, opinó la senadora nacional.

Y sentenció: “Acá se juegan muchos intereses político. No se están teniendo en cuenta las necesidades no del Gobierno sino del país, de los sectores productivos, de las provincias que están solicitando que esta iniciativa se apruebe, de la generación de empleo que se espera se pueda producir para mejorar la calidad de vida de los argentinos, muchas cuestiones. Creo que mucha gente ni siquiera sabe de qué se trata esta ley”.

Una pelea voto a voto en la Cámara alta por la Ley Bases y el paquete fiscal

Después de cinco meses de discusión parlamentaria, el Senado tratará este miércoles en el recinto el proyecto de la Ley Bases y los libertarios todavía no tienen garantizados los 37 votos que le permitirían abrir el debate, primero, y aprobarlo en general, después. La oposición principal, dominada por el kirchnerismo, cuenta con 33 votos inclinados a rechazar la iniciativa. A ellos se sumará el senador radical Martín Lousteau, que defenderá un dictamen propio.

Del otro lado, el oficialismo ha articulado a fuerza de múltiples concesiones un bloque de 35 legisladores dispuestos a avalar en general el proyecto. El resultado, entonces, pende de la conducta de tres senadores: el radical Maximiliano Abad y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Estos dos últimos compartieron un video conjunto en la red social Instagram en el que solicitaron a sus pares no dar el quorum mañana para tratar el proyecto y el paquete fiscal.

Un rechazo tumbaría la ley y sería una enorme derrota política para el Gobierno. Si, en cambio, se aprueba en general, vendrá después una larga discusión por el articulado. De ser convalidado, volverá a la Cámara de Diputados ya que el dictamen en discusión es diferente al que llegó al Senado con media sanción.

