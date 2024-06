Ley Bases | El video de una manifestante que le rogó a un policía que se solidarice con la protesta: “Estás llorando, se te caen las lágrimas”

Escuchar

Mientras esta tarde sigue el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, afuera del Congreso se desarrollan graves enfrentamientos entre los manifestantes de movimientos sociales, partidos de izquierda y agrupaciones kirchnetistas que se oponen al proyecto oficialista y las fuerzas de seguridad federales que aplican el protocolo antipiquete. En ese contexto, se viralizó el video de una mujer que enfrentó a un efectivo de la Policía Federal (PFA) y le pidió que se solidarice con la portesta: “Estás a tiempo, sacate el casco, vení de este lado. Acá nunca te vamos a empujar”.

POLICÍA LLORANDO EN LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA LEY BASES. “ ESTAS A TIEMPO SÁCATE EL CASCO Y VENI DE ESTE LADO”. pic.twitter.com/bsVAyE3nOT — Peronismo 4.0 (@peronismo4_0) June 12, 2024

El cruce entre la manifestante y el policía ocurrió cuanto los efectivos de la Guardía de Infantería de la PFA intervinieron con escudos en medio de la aglomeración y lanzaron gases lacrimógenos para evitar el corte total de la Avenida Callao.

En las imágenes se puede ver a la mujer parada frente al cordón policial, quien le habla directamente a uno de los efectivos: “Estás a tiempo, sacatelo, estás a tiempo. Estás a tiempo, sacate el casco”, le repite una y otra vez la manifestante de manera eufórica.

“Vení de este lado porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta, para que a vos te peguen”, le dijo la manifestante. Y destacó: “El pueblo nunca hace eso, el pueblo te respalda, el pueblo te defiende”.

Mientras se desarrollaba el cruce cara a cara, el policía se mantuvo firme en su puesto, mirando al frente y sin decir nada. Luego, la mujer indicó que el joven uniformado estaba llorando: “Estás llorando y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, no seas así”. Y continuó: “Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo”.

Tras escuchar las palabras, el efectivo emprendió la retirada de la primera línea y se escabulló entre sus compañeros de la fuerza, quienes procedieron a cubrir ese espacio libre para mantener el cordón de seguridad.

Máxima tensión

Los manifestantes llegaron cerca de las 9 a las afueras del Congreso donde los esperaba un sólido operativo de seguridad compuesto por la Policía Federal y la Gendarmería, con el fin de custodiar el edificio del Congreso y sus alrededores para que no hay disturbios y las personas puedan seguir circulando con normalidad.

El primer pico de tensión se vivió pasadas las 13.30: en un primer intento infructuoso por despejar la intersección de Callao y Rivadavia, una fila de uniformados avanzó unos metros y, a fuerza de gases lacrimógenos, logró desplazar al grueso de manifestantes por tan solo unos minutos. Sin embargo, los efectivos pudieron ganar terreno armando un cordón policial.

En ese momento en el que los manifestantes poblaron la esquina y comenzó la máxima tensión: volaron botellas, los insultos se amplificaron y hubo algunas personas tendidas en el piso producto de los efectos del gas. Las más comprometidas recibieron el auxilio de un grupo de trabajadores y estudiantes de la salud ligado al Partido de los Trabajadores Socialistas que buscaba neutralizar los efectos del gas aplicándoles leche a los heridos.

Disturbios fuera del Congreso por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el 12 de junio de 2024 Fabián Marelli

Luego de varios minutos la tensión bajo, pero tanto la avenida Rivadavia, como Entre Ríos y Callao siguieron bloqueadas al tránsito. En medio de la tensión, se lo vio al diputado de Unión por la Patria Germán Martínez tratando de aquietar las aguas. Entre los que sufrieron los efectos del gas pimienta estuvieron sus compañeros de bloque Carlos Castagneto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau.

Manifestantes y fuerzas de seguridad afuera del Congreso durante el debate por la Ley Bases Fabián Marelli - LA NACION

Por último, dos líneas de uniformados avanzaron sobre Callao desplazando a la totalidad de los manifestantes hasta Bartolomé Mitre. Fue en ese contexto que la tensión se estancó, pero los efectivos siguieron en su puestos para cumplir de manera sostenida el protocolo antipiquete diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

