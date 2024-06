Ley Bases: habló uno de los dueños del bar donde clientes expulsaron a dos mujeres policías

Escuchar

El tratamiento de la Ley Bases en el Senado, que tuvo lugar este miércoles, dejó a su paso, en las afueras del Congreso Nacional, imágenes que lejos estuvieron de ser compatibles con actos democráticos y de empatía social. En una pizzería ubicada a unos 100 metros, dos oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron impedidas de utilizar el baño en plena manifestación. “Un par de clientes quisieron expulsarlas del local”, contó uno de los dueños de comercio gastronómico La Americana. “Esto no pasó nunca” , afirmó.

El violento episodio quedó registrado en el teléfono celular de un testigo. Las uniformadas no pudieron entrar porque las empujaron y hasta les arrojaron sillas. Las oficiales fueron arrinconadas contra la pared, justo al lado de la puerta de vidrio de ingreso al local, por un grupo de hombres y mujeres que las reprobaban.

Alejandro, que desde 1983 trabaja en ese bar, detalló, en diálogo con LN+, que ante esta tensa situación otros efectivos quisieron ingresar al local para ayudar a sus colegas. En medio de los empujones en los que luego participaron otros comensales incluso una de las puertas de vidrio se rompió. “Intervino el encargado y se paró todo”, agregó el hombre desde el restaurante ubicado en el cruce de la avenida Callao con Bartolomé Mitre.

“Discusiones y ese tipo de cosas pasan siempre en todas las manifestaciones, no cerramos nunca y estamos acostumbrados a esto, pero no con esta violencia. Nunca quisieron expulsar a un policía ni nada dentro del local; no pasó nunca”, destacó sorprendido el comerciante. Dijo que hasta ese episodio, la pizzería estaba trabajando “con normalidad” dentro del contexto que se vivía en los alrededores del Congreso.

Alejandro, de 54 años, indicó que una vez que el interior del lugar volvió a la calma, algunos de los violentos manifestantes le dijeron al encargado que si el problema era el vidrio roto de la puerta “iban a pagarlo”. “Los estamos esperando con mucho gusto”, dijo el comerciante. Explicó que en el restaurante tratan de mantener el orden en el interior. “No tenemos nada que ver, solo trabajamos. En las televisiones que tenemos ponemos un canal oficialista y otro opositor para que no nos acusen de nada”, dijo.

