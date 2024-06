Ley Bases: malestar en el Gobierno con el bloque de Pichetto por no haber podido avanzar con las privatizaciones

Escuchar

De la sorpresa al disgusto. El Gobierno no ocultó ayer su malestar cuando sus negociadores en el Congreso terminaron de confirmar que Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) quedarían definitivamente afuera de la lista de empresas a privatizar. La sorpresa había comenzado a invadir los pasillos de Balcarce 50 este lunes, cuando se supo que Hacemos Coalición Federal (HCF), el bloque encabezado por Miguel Ángel Pichetto, inclinó la balanza en contra de que esas tres empresas salieran a la venta, en línea con lo que había votado el Senado dos semanas atrás. El nombre del legislador rionegrino fue el más repetido en la Casa Rosada a pesar de sus reiterados intentos de auxiliar al oficialismo.

La privatización de esas empresas era un objetivo que la administración libertaria confiaba reconfirmar en la Cámara Baja, tras la exclusión en el Senado. Al día siguiente de la votación en la Cámara alta, en Balcarce 50 no ocultaban su confianza: “Lo revertimos en Diputados. Vamos de nuevo con el tema ahí”. Las primeras conversaciones con los dialoguistas parecieron robustecer esa hipótesis.

Por eso, en el Gobierno no ocultaban ayer la sorpresa y el disgusto con los diputados de la oposición dialoguista que avisaron que no iban a acompañar el proyecto tal cual lo habían votado en mayo.

El bloque de Pichetto había adelantado el lunes que no acompañaría al oficialismo en su intento de volver a incluir a Aerolíneas, el Correo y los medios públicos en la lista de empresas a privatizar. El argumento fue que esa tres empresas fueron retiradas de la ley cuando se votó en el Senado, no rechazadas, y que por lo tanto su posible reincorporación implicaría abrir la puerta a una judicialización de toda la Ley Bases.

Miguel Ángel Pichetto al llegar al Congreso Alejandro Guyot

Fuentes oficialistas calificaron la explicación de Pichetto como “un argumento jurídico cuanto menos extraño, porque, en última instancia, lo que impera es la voluntad política” del Congreso. “Apelaron a un artilugio jurídico discutible para no votar algo que ya habían votado”, mascullaban.

En paralelo, otros arropaban de pragmatismo el traspié. “Es una cuestión práctica sacarlo si no se iba a tener el apoyo necesario. No valía la pena insistir”, buscó justificar otro de los consultados por LA NACION. “Sin Hacemos Coalición Federal y sin la UCR no estaban los votos, entonces no tenía sentido insistir”, agregó.

José Rolandi, vicejefe de gabinete, se retira del Congreso de la Nación Tadeo Bourbon - LA NACION

Ahora, ya con las tres empresas definitivamente fuera de la discusión, el Gobierno empieza a pensar en proyectos individuales para privatizarlas y, eventualmente, en el escenario posterior a las elecciones de 2025, cuando se ilusionan con robustecer la tropa propia en el Congreso.

Ganancias y Bienes Personales, las apuestas

Pese a que en el Congreso se observa un escenario ajustado, en el Gobierno se muestran “optimistas” de que Diputados podrá volver a incluir en la Ley Bases la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y la fuerte reducción de Bienes Personales, que también fueron excluidas en el Senado.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Interior, Lisandro Catalán

“Recibimos el apoyo de los gobernadores”, completaban este martes, luego de que por la planta baja de Balcarce 50, donde tiene sus oficinas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desfilaron los gobernadores Claudio Poggi, de San Luis; Marcelo Orrego, de San Juan, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, para acordar el traspaso de obras públicas de Nación a sus respectivas jurisdicciones.

Para sostener su optimismo, agregaban que en Diputados el peso específico de las provincias patagónicas es menor que en el Senado. Son los distritos que más resistencia pusieron para la restitución de Ganancias, por el impacto sobre los sueldos –más altos– de la región.