Lilia Lemoine criticó con dureza a Victoria Villarruel y pidió la expulsión de Lourdes Arrieta del Congreso: “Terminal mal”

En medio de la escalada de tensión en La Libertada Avanza (LLA) por las discrepancias entre Victoria Villarruel y Javier Milei -tanto por el pliego de Ariel Lijo como por el aumento de dietas en la Cámara alta-, la diputada oficialista Lilia Lemoine volvió a criticar con dureza a la vicepresidenta. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio, Lemoine acusó a la titular del Senado de tener “una agenda propia” y la instó a no opinar “en contra de las decisiones del Ejecutivo”. Habló también de la “maldición de los vicepresidentes” y alertó: “Esto siempre termina mal”. En otro tramo del diálogo televisivo, se refirió además a la figura de Lourdes Arrieta, legisladora de LLA que filtró los chats que demostrarían cómo se gestó la visita a represores en el penal de Ezeiza. Además de ratificar que esta semana se avanzará con la expulsión de su compañera de bloque, opinó necesario asimismo que se la releve de sus funciones dentro del Congreso.

Consultada en principio respecto de la interna que protagonizan Villarruel y Milei, Lemoine no quiso calificarla como una “pelea”. “Son diferencias que no deberían existir por parte de la vicepresidenta”, acentuó, adjudicando la conflictividad exclusivamente a la segunda del Presidente. “No debería opinar en contra de las decisiones del Ejecutivo. Eso se habla puertas adentro”, sostuvo. Luego remarcó que Villarruel cuenta con una “agenda propia” desde hace tiempo y se refirió a la “maldición de los vicepresidentes”. “Esto siempre termina mal”, advirtió la exmaquilladora del mandatario y delimitó las funciones que debería cumplir la vicepresidenta: “Ella [Victoria Villarruel] está para ser la suplente de Javier Milei cuando él se va al exterior o está para manejar el Senado. Pero no para tener agenda propia.

Entre los dichos y/o acciones de Villarruel que provocaron malestar dentro de LLA, Lemoine destacó la mención de Milei como “jamoncito”, palabra que había empleado en una entrevista televisiva el marzo pasado y que reflotó el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) José Mayans el jueves en el Senado -le produjo una sonrisa a la presidenta de la Cámara alta-. “Cuando le dijo eso, todos nos quedamos atragantados. Pero, ¿qué íbamos a hacer? Es la vicepresidenta, tuvo muy buena química con Javier Milei durante la campaña y la gente la quiero. Pero la escuchamos y dijimos ‘¿qué está haciendo esta mujer?’”. La diputada nacional criticó además el silencio de Villarruel en torno a la visita de diputados de LLA a represores en el Penal de Ezeiza, que tuvo lugar en julio.

“Estábamos esperando que Victoria dijera algo, como dije yo, que insistí en que no se trataba de algo ilegal. Pero ella se borró, desapareció”, dijo. El más reciente comentario de Lemoine va en línea con una publicación que había hecho la legisladora en la red social X. Allí compartió una fotografía de la vicepresidenta en compañía del padre Javier Olivera Ravasi, quien orquestó el encuentro en Ezeiza. “Como se lavó las manos Victoria”, rezaba el posteo.

Seguimos sorprendidos por como se lavó las manos Victoria. https://t.co/JiSKwX4cpr — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 25, 2024

Más adelante en la entrevista, Lemoine corrió del eje a Villarruel y se centró en Lourdes Arrieta, diputada nacional cuya expulsión es inminente tras responsabilizar a Martín Menem por la polémica visita al ex represor Astiz y protagonizar una escandalosa reunión de bloque la semana pasada, que terminó con amenazas, gritos y una denuncia por violencia de género contra su colega Nicolás Mayoraz. “Ella siempre dijo que no sabía nada de la reunión ni a dónde la estaban llevando. Pero yo estaba en ese grupo. Y si yo sabía, ella sabía”, aclaró la legisladora para empezar. Dijo que Arrieta forma parte de una “opereta del kirchnerismo” y formalizó: “Le van a echar del bloque por lo menos. Pero yo estoy pidiendo que la expulsen de la cámara. Hizo una denuncia falsa contra otro diputado”.

Una mención a Mayra Arena y el veto de la nueva movilidad jubilatoria

Sobre el final de la charla, Lemoine hizo una pequeña mención a las palabras de la militante peronista y consultora política Mayra Arena, quien admitió en una señal de streaming ser “pro corrupción en la obra pública” ya que “es una parte necesaria que aceita algunos engranajes que funcionan mejor”.

“Esto no es otra cosa que desarrollismo turbio. Dicen que la obra pública es buena. No, no es buena. Es una excusa para robar. La obra pública tiene que está fuera de las garras del Estado. Esta persona es totalmente corrupta y peligrosa. Hay muchos repetidores que avalan esta postura. Y lo que están haciendo es avalar la corrupción. Para mí, tiene que ser condenada por inmoral. No puede ser tomado como normal en la sociedad. No flaca, no es así”, opinó al respecto.

Finalmente, sobre la promulgación en el Senado y posterior veto del proyecto de nueva movilidad jubilatoria, advirtió: “Quieren quebrar al gobierno. La situación es de mucho mayor emergencia. Hay que tener cara de piedra para decir algo así. Este gobierno tiene una ventaja con respecto al público. Siempre explicó el cómo, los mecanismos de las cosas. Si un presupuesto así se pudiera pagar, ¿lo querrían pagar con deuda o con emisión monetaria? Argentina no puede recibir crédito, ¿quieren una hiper? Quieren que el país se funda. No les importa si el país se funde. Quieren dejar mal al Presidente”.

