Lilia Lemoine cruzó a Martín Lousteau por criticar el encuentro del Presidente con diputados: “Pedante, turbio, desvergonzado y trucho”

Luego del encuentro entre el presidente Javier Milei con los 87 diputados que apoyaron el veto a la movilidad jubilatoria, el senador radical Martín Lousteau criticó la reunión y la definió como una “vergüenza”. “Fueron a celebrar que a los jubilados no les dieron 18 mil pesos por mes. Lo que gastaron en el asado es lo que les negaron. Para mí hacen mal los cálculos: fue el cubierto más caro de la historia”, expresó en Radio con Vos.

En esta línea, la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine le respondió a Lousteau y lo tildó de “pedante, turbio, falso y trucho”. “Mencionaba lo del veto de Cristina, y él fue su ministro de Economía. Este tipo es kirchnerista, se hace que es de la Unión Cívica Radical (UCR) y él mismo se aumenta la dieta sin temblarle el pulso. Es un desvergonzado total que compara peras con manzanas”, señaló en TN.

En cuanto al asado con los “héroes”, la parlamentaria aseguró que no se trató de una celebración, sino que fue una reunión, y sostuvo: “Se hizo después del horario laboral porque estábamos trabajando. Era una cena para vernos las caras”. Además, arremetió contra el senador, quien había comparado los precios del banquete con el aumento vetado a los jubilados: “Cada uno pagó su cubierto porque sino les hubiese costado más de 800 mil pesos a todos. Los diputados ya ganamos mucho como para que cada uno pague su plato”.

“No puede caer más bajo. Nos está pegando por pagarnos la comida. No tiene autoridad moral para criticar a nadie”, continuó Lemoine con su crítica, e ironizó sobre el reciente cargo al que asumió Lousteau: “Ahora, es un genio que se está quedando con la Comisión Bicameral de Inteligencia”.

A su vez, la diputada libertaria dio detalles sobre el encuentro con el Presidente e indicó que cada uno de los presentes se sentó en cualquier lugar. “Nadie los eligió”, afirmó en relación a los rumores que suponían una pelea entre Lemoine y su colega María Celeste Ponce luego de que estén separadas durante la reunión.

Como prueba de nuestra enemistad el viernes vas vos sola. https://t.co/sUjLNE3Ago pic.twitter.com/f2r2crXLra — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 18, 2024

Lemoine se refirió a las marchas y cometió un furcio

En paralelo con su respuesta a Lousteau, la diputada habló sobre las movilizaciones a modo de protesta por el rechazo de Milei a la ley de financiamiento universitario y aseveró: “Mientras transcurra en paz y no rompan todo, cosa que no creo que hagan, me parece correcto que la haya”.

Así, también remarco: “Aunque sabemos que se tiene que implementar control y rendir cuentas, pero estamos en democracia, es lógico que un sector quiera salir a defender lo que considera sus derechos. La educación es muy importante”.

En tanto, Lemoine argumentó su postura con una experiencia personal y explicó: “En promedio, el mensaje que recibo en la calle es que la gente está mal pero no quiere que vuelvan más. Por eso, que nos pegue quien nos tenga que pegar y que estén las protestas que tengan que haber. Hay orden a pesar de eso. Estamos en el ejercicio democrático del poder”.

Por último, quiso sentenciar su opinión, pero se equivocó. “Si tiene que haber una marcha universitaria, que la ‘haiga’”, dijo y bromeó al respecto: “Parafraseando al filósofo [Axel] Kicillof”.

