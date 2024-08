Lilia Lemoine justificó el encuentro de diputados libertarios con represores: “Fue una visita humanitaria”

Escuchar

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine justificó este miércoles el encuentro de legisladores libertarios con represores que cumplen su condena en la cárcel de Ezeiza. Lemoine subió un video en su cuenta de Tik Tok apuntando contra el periodista Jorge Rial por -según ella- afirmar que fue también al penal de Ezeiza. “Yo dije que como el kirchnerismo está preocupado pro esa visita, que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente, en algunos casos, detenida por Néstor Kirchner en 2003, lo cual es innegable, empezaron a inventar que yo fui. Yo no fui”, alegó la exmaquilladora de Javier Milei.

“Si yo hubiera decidido ir, no tendría problema en decirlo, pero no fui”, insistió a continuación. Y completó: “Eso ya es una mentira asquerosa que es para pegarme porque saben que les sirve meterme en quilombos”. No fue la única denuncia de Lemoine para con Rial y otros panelistas del programa Argenzuela, que se emite por la pantalla de C5N. “Por otro lado, están mintiendo sobre mi apellido”, precisó la legisladora que integra el bloque del oficialismo en Diputados.

“Están diciendo que yo me llamo Lilia Adela Bolukalo. Tengo dos apellidos. Me llamo Lilia Adela Bolukalo Lemoine, por si el señor [Jorge] Rial no lo sabe. Aquellos niños cuyos padres no estaban casados fueron anotados con los dos apellidos en algunos casos, como después su expresidente Cristina Fernández de Kirchner implementó que los niños deban ser anotados con dos apellidos, bestia, dos apellidos. Entonces, Rial, media pila”, desmintió Lemoine.

Y cerró con una reflexión: “Es el colmo. Se están burlando de mi apellido como se burlan los pibes en primer grado. Yo no lo puedo creer. Me hacen bullying desde la televisión pro mi apellido. En fin, Rial mintiendo como siempre. Si es capaz de mentir sobre mí, ¿de qué otras cosas te pensás que miente? ¿Esto es periodismo?”.

El inicio de la polémica y las explicaciones de algunos asistentes al encuentro con represores

La visita al penal federal tuvo lugar el jueves 11 de julio. Allí un grupo de legisladores de LLA se reunieron con represores detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trató de Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION.

El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una suerte de autocuestionario que defiende sin tapujos a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.

Diputados visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad

Tres semanas más tarde, Rocío Bonnacci fue otra de las visitantes que decidió romper el silencio. Explicó que ella concurrió al penal de Ezeiza sin conocer el objetivo verdadero de la visita y que solo le había anticipado que se trataba de un encuentro “con fines meramente humanitarios”.

Lo propio hizo Lourdes Arrieta que, al igual que Bonnaci, se despegó del “tour” por Ezeiza, asegurando que fue “estafada y engañada”. En su insólito descargo, dijo que desconocía quién era Alfredo Astiz, uno de los represores condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad: “Tuve que googlearlo”.

