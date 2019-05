"Lo de Alternativa Federal es un capítulo cerrado", dijo Lavagna

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 23:00

El exministro de Economía Roberto Lavagna ratificó esta noche que su separación de Alternativa Federal es "un capítulo cerrado" ya que tiene un "proyecto distinto" al de ese sector y al del gobierno, a quienes les endilgó planes de "ajuste", y confirmó que irá como candidato a presidente por su espacio "Consenso 19".

Lavagna explicó que su ruptura obedece a que los referentes peronistas están en una "internita" y que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , suscribió con el gobierno objetivos "concentrados en el ajuste fiscal y el pago a los acreedores, sin una palabra de crecimiento, inversión y educación".

El ex ministro aseveró en una entrevista con el canal TN que Alternativa Federal "es solo una parte, la justicialista, pero el todo es lo que llamamos Consenso 19".

" Yo respondí con mucha precisión a los puntos; ayer Schiaretti suscribió puntos muy distintos, de ajuste, concentrados en el ajuste fiscal y el pago a los acreedores, sin una palabra de crecimiento, de inversión ni educación. Tenemos dos proyectos distintos".

Tras sostener que igualmente tiene una "muy buena relación" con el reelecto gobernador cordobés, insistió con que "Alternativa Federal es un pedacito de algo mucho más amplio que debe incluir a otros partidos. Esto vale la pena si va camino a un gobierno de unión nacional".

"Esto no tiene que ver con una interna menor de un grupo, no quiero quedarme en la internita", aseveró Lavagna, quien destacó que "mantengo mi postura y que Consenso 19 es con los socialistas, los radicales que no están en el gobierno, el GEN, parte del desarrollismo".

"Para este grupo las cosas se hacen por consenso, se discuten, se acuerdan", afirmó, y dijo que aún no tiene el nombre de su eventual candidato a vicepresidente. Lavagna dijo que "hoy sí" continúa siendo candidato presidencial y para el vice "hay alternativas pero todavía no" se definió.

Podría ser "del socialismo, del GEN, del justicialismo o de la sociedad civil, ya que hay mucha gente de la sociedad civil preocupada por la situación".

A esa altura Lavagna ratificó que su distanciamiento de Alternativa Federal cuyos cuatro referentes son Schiaretti, Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Urtubey "es un capítulo cerrado". También insistió con que su sector es "la antigrieta", un "espacio del medio, centro-progresista, para evitar que los argentinos tengan que elegir entre lo malo y lo peor y tengan que votar apretándose la nariz".

"La grieta esta ahí, sosteniéndose entre sí el gobierno y la oposición", enfatizó.

Sobre la decisión del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y de la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, de ir a la reunión de Alternativa Federal, dijo que ellos "se comunicaron conmigo, me consultaron, les aconsejé que fueran, pero se encontraron con un video con una interna".

"Les resultó no viable porque los llevaba para un lado de la grieta, y la fuerza nuestra ahora es que no nos lleven para el cristinismo ni para Cambiemos", amplió.

Sobre la economía Lavagna reiteró que "los últimos cuatro años del anterior gobierno fueron de cero crecimiento y los cuatro de este gobierno son de decrecimiento, con deuda y con inflación".

Lavagna confió en sus chances electorales y dijo: "Si me comparan con los dos extremos de la grieta claramente no tengo los recursos ni los miles de trolls ni miles de unidades básicas abiertas por todo el país, pero hemos visto en los últimos procesos electorales que la gente, harta, pasa por sobre las estructuras y vota distinto".

Agencia Télam