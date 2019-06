Marcelo Longobardi criticó a Cristina Kirchner Fuente: LA NACION

21 de junio de 2019 • 09:51

El periodista Marcelo Longobardi criticó duramente a Cristina Kirchner por su comentario sobre Manuel Belgrano: "A veces pienso que esta señora perdió la capacidad de pensar", disparó el conductor radial.

La expresidenta había dicho durante la presentación de su libro Sinceramente en la ciudad de Rosario que Belgrano es su "prócer preferido" y que ella seguramente "hubiera sido amante" del creador de la bandera nacional en 1812.

"No sé si hubiera podido ser la esposa porque a éste no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No lo casaba nadie", había empezado Cristina, y después completó: "Algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio", dijo, risueña.

"La señora de Kirchner habló de Belgrano. A veces pienso que esta señora perdió la capacidad de pensar. Ayer imaginó un romance con Belgrano. Es una falta de respeto", se indignó el conductor de Cada Mañana por radio Mitre.

"Hay un cable que no va con lo que piensa y con lo que dice" la expresidenta, replicó esta mañana Longobardi. "Le faltó decir que pudo haber sido (amante de) Napoleón. Pobre Belgrano, ¿no?".