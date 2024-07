Los 17 gobernadores que viajarán a Tucumán, entre el gesto de buena voluntad hacia Milei y un mensaje de doble lectura

Escuchar

CÓRDOBA.- La foto en Tucumán de casi dos tercios de los gobernadores de diferentes signos políticos que colaboraron con el presidente Javier Milei para que se aprobaran la Ley Bases y el paquete fiscal se presume el último gesto simbólico de los mandatarios provinciales. El número que asistirá es, claramente, un logro para el libertario. Con diferencias entre ellos, los gobernadores coinciden en que la sanción en el Congreso pone la presión y el reloj a correr del lado de la Casa Rosada.

De acuerdo a las confirmaciones que hay hasta el momento, Milei estaría rodeado de 17 gobernadores; los que hasta ahora explícitamente dijeron que no van son el núcleo duro del peronismo opositor encabezado por Axel Kicillof y que incluye también a Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). La posición común es que el “Acta de Mayo” no es más que una foto. Es una incógnita qué hará el santiagueño Gerardo Zamora, quien coincide en muchos aspectos con este grupo pero tiene buen diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La decena de mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) estará en San Miguel, lo mismo que los peronistas aliados Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión Ricardo Jaldo. Se suman los gobernadores de partidos provinciales Martín Llaryora (peronismo cordobés); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén); Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Javier Milei en el acto del 25 de mayo en Córdoba; el gobierno no llegó a firmar el pacto en esa fecha Nicolas Aguilera - AP

De la ronda de consultas realizada por LA NACION entre gobernadores surge la observación de que el acompañamiento no implica cesar con los reclamos que vienen realizando, que van desde obras públicas a deudas acumuladas por partidas interrumpidas. Los traspasos de obras a provincias se vienen realizando, a la vez que hay expectativas de que se empiecen a pagar los fondos que por ley Anses le debe girar a las 13 cajas de jubilaciones no transferidas.

El primer semestre de este año es el peor de los últimos años en lo que hace a giros nacionales: las transferencias automáticas por la coparticipación cayeron 12% real interanual, mientras que el resto de las partidas se derrumbaron un 82%: las provincias perdieron casi $4 billones respecto al mismo período del 2023. Por ende, en todas las jurisdicciones hubo ajustes de gastos.

A siete meses de la asunción de Milei, la frase más repetida entre los gobernadores sigue siendo que esperan que llegue “la efectividad en la gestión”. Aunque en general se mejoró la llegada al ministro Luis Caputo -que centraliza áreas claves-, sostienen que tanto lo que él como lo de Francos derivan a hablar con otros funcionarios “suele licuarse”.

El ministro Luis Caputo con el gobernador santacruceño Vidal y su equipo X

En el grupo de los que colaboraron con la administración libertaria hay una multiplicidad de diagnósticos respecto de cómo pararse hacia adelante. Ninguno, por ahora, está pensando en una confrontación, pero sí se diferencian respecto a cuánto tiempo más esperar respuestas o el cumplimiento de “promesas” realizadas en los meses de negociación de las leyes.

Así como para Milei con el acto en Tucumán comienza formalmente la segunda etapa de su gobierno, para los mandatarios provinciales también arranca un nuevo ciclo en su vinculación con la Rosada. Señalan que ya no estarán tan cerca de sus legisladores nacionales para incidir en la discusión de los proyectos y que, incluso, éstos tendrán “más libertad para moverse” que ellos mismos que tienen responsabilidades de gestión.

“No vamos a estar como granaderos ante cada proyecto -ironiza un mandatario de JxC-. También nosotros tenemos que gobernar y mostrar resultados. Ya están las normas claves que pedía el Presidente. Veremos hacia adelante”.

En el grupo de JxC dicen que la interna del PRO no los afecta y que las diferencias internas tienen que ver con las necesidades y urgencias que afronta cada distrito lo que condiciona también cómo creen que se debe encarar la relación con la Rosada. Esperan, sí, “más gestos” de parte de los libertarios ya que perciben que no hacen diferencia entre ellos y los opositores duros.

Aunque sean peronistas “aliados” no cayó bien en ese grupo la foto de Milei, Karina Milei y Francos con Jaldo, Jalil y Sáenz antes de que el Senado tratara el paquete de leyes. Fue un “gesto” que nunca recibieron los radicales y los de Pro, que desde el arranque aparecieron alineados con el Presidente.

Un mandatario cercano a Macri dice: “Hay un sector del gobierno que se siente más cómodo con ese peronismo y que busca un armado por ese lado. Pero para las elecciones del año que viene comparten electorado con nosotros, no con ellos”. Aunque en la calle nadie habla de la legislativa 2025, los dirigentes ya empiezan a sacar cuentas y miran la reforma política que impulsa Milei.

Los gobernadores saben que de los armados provinciales la encargada es Karina Milei con Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem. “El Jefe” -como llama el Presidente a su hermana- compartió una foto el martes pasado, en una jornada de marcada tensión en los mercados, con Llaryora, Jalil, Sáenz y Jaldo.

Los tres norteños son de los que más contactos tienen con Francos. Como integrantes del bloque Norte Grande -lo comparten con Zamora; Gustavo Valdés (Corrientes); Insfrán; Quintela; Carlos Sadir (Jujuy); Leandro Zdero (Chaco) y Passalacqua- tienen planteos propios e incluso la propuesta del “Pacto de Guemes” que diseñó Sáenz y que apunta a una “reivindicación” de la región que consideran históricamente postergada.

Llaryora, Pullaro y Frigerio se reunieron en Santa Fe

La “regionalización” de las alianzas entre gobernadores seguirá dándose en los próximos meses. Los tres de la Región Centro, Llaryora, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) alzaron la voz en conjunto reclamando por el pago de los giros a los sistemas previsionales provinciales no transferidos; ya antes se habían unido contra la suba de retenciones que impulsó Caputo. La deuda de Anses también es un reclamo de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

Los más duros

Entre los gobernadores peronistas que desde un primer momento rechazaron la convocatoria libertaria, sostienen que no hay diálogo sino una decisión unilateral. Axel Kicillof ratificó: “No sé por qué lo llaman pacto, cuando lo presentó unilateralmente el Presidente. Que yo sepa un pacto es un acuerdo entre partes y esto no lo es. Es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei. Creo que como está expresado con algunas generalidades, se plantean cuestiones sin desarrollar. La verdad que uno podría pensar desprevenido que tiene que ver con algunas ideas generales, pero son las ideas de Milei”.

El pampeano Ziliotto argumentó que no asiste a Tucumán por no estar de acuerdo con el punteado propuesto por Milei y porque “primero” la Nación debe pagar la plata que le debe a la provincia. El riojano Quintela, por su lado, planteó que no va “porque son 10 puntos que fueron impuestos, y hay que firmarlos sin negociaciones previas”.