Los barones del conurbano que apuestan a volver

Jesús Cariglino gobernó el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas durante dos décadas, entre 1995 y 2015, año en que fue derrotado por el actual intendente, Leonardo Nardini. Raúl Othacehé fue el jefe comunal de Merlo por 24 años consecutivos, entre 1991 y 2015, cuando Gustavo Menéndez puso fin a sus mandatos y ganó la intendencia. Juan José Mussi fue cuatro veces intendente de Berazategui, distrito que hoy tiene al frente a su hijo, Juan Patricio.

Ya sea en busca de una revancha cargada de críticas a las gestiones de quienes los desbancaron o para confirmar el dominio del apellido, Cariglino, Othacehé y Mussi son tres exponentes de los llamados "barones del conurbano" que apuestan por volver al poder en sus municipios.

Malvinas Argentinas

Juntos por el Cambio eligió a Cariglino como su candidato en Malvinas Argentinas. El exintendente, que ganó sus cinco mandatos desde boletas justicialistas y perdió en 2015 cuando representó al massismo, considera mala la gestión de Nardini -quien irá por la reelección como candidato del Frente de Todos- y dice que por eso busca regresar al poder local. "Si la gestión fuera buena, nosotros no nos postularíamos. Más allá de nombres propios, la gestión es horrible", afirma Cariglino a LA NACION.

"Fundamos Malvinas desde cero [el municipio existe desde 1995, cuando se dividió el partido de General Sarmiento, y hasta 2015 Cariglino fue su único intendente] y logramos cosas como ser la capital de la salud. Vemos que el distrito va retrocediendo y vemos una mala gestión, lo que nos da fuerza para recuperarlo. Llega mucha plata desde Provincia y es una oportunidad para que Malvinas crezca definitivamente", asegura el exintendente.

Cariglino, que tiene 62 años, multiplica sus actividades en el distrito con la mira en ganar la intendencia y el apoyo del gobierno de María Eugenia Vidal. Algunas de sus recientes recorridas por Malvinas Argentinas fueron por la presencia del programa "El Estado en tu Barrio" en la localidad de Adolfo Sourdeaux; por la entrega de lentes a vecinos de Grand Bourg, y por la visita a una escuela evangélica de Los Polvorines, en la que acompañó al director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny.

El exintendente de Malvinas busca su regreso local y defiende la administración de Vidal. "Veo una excelente gestión en la provincia, se gira plata a los municipios como nunca antes. Hay que acompañar ese cambio importante, más allá de la crisis y de que se heredó un país que estaba en menos diez", define.

Merlo

En la primera sección electoral bonaerense, donde está Malvinas Argentinas, también se ubica Merlo, distrito donde Othacehé quiere competir para volver a la intendencia. Busca hacerlo desde la boleta del Frente de Todos y enfrentar en las PASO a Menéndez, el intendente actual. Pero la junta electoral de la alianza peronista bajó la boleta de Othacehé por "avales insuficientes", según consta en la resolución Nº 9, del jueves 27 de junio. Por el mismo motivo, también rechazó la boleta de Pedro Pablo Arias, por lo que la única nómina autorizada para competir en Merlo en la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la del intendente Menéndez.

"Lo de los avales insuficientes es una mentira. La lista está perfecta, la definición de la junta responde a una decisión política. Ya presentamos nuevos avales y, si la junta vuelve a resolver en contra, vamos a ir a la Justicia y vamos participar [de las PASO]", dice Othacehé a la nacion. El exintendente pide que "[El presidente de la junta electoral del PJ bonarense, Hugo] Curto vuelva a ser compañero y no se convierta en Herminio Iglesias". El Frente de Todos, salvo algunas excepciones como Moreno o Presidente Perón, optó por no habilitar internas en la mayoría de los distritos bonaerenses que gobierna.

Othacehé dejó la intendencia de Merlo en 2015, tras seis mandatos consecutivos. Ese año cayó en la interna del Frente para la Victoria ante Menéndez, quien después se impuso en las generales y se convirtió en el nuevo intendente. Esa fue una de las disputas más calientes del conurbano en 2015, caracterizada por el duro enfrentamiento entre ambos. El exjefe comunal critica la gestión de su sucesor. "La motivación para volver me la da la gente y la catastrófica gestión de Menéndez. En Merlo no anda nada, ni la salud ni la acción social. La gente me pide que me haga cargo", subraya a este diario Othacehé, que tiene 73 años y un estudio jurídico en Merlo.

Berazategui

El otro "barón del conurbano" que va por la vuelta es Juan José Mussi, en Berazategui. Su situación es distinta a la de Cariglino y la de Othacehé, porque se postula desde el oficialismo en el distrito que actualmente gobierna su hijo. El apellido Mussi es sinónimo de poder en Berazategui desde 1987, cuando Juan José ganó su primer mandato local. Repitió victorias en 1991, 2003 y 2007. Entre su primer y segundo par de mandatos, el gobierno local estuvo a cargo de delfines de su sector político. En 2011 y 2015 ganó su hijo, Juan Patricio.

A los 78 años, Juan José Mussi, médico y exministro de Salud bonaerense, entre otros cargos, es el único candidato del Frente de Todos en Berazategui. LA NACION intentó dialogar con él, pero no obtuvo respuestas. Está en plena campaña, con actividades locales muchas veces promovidas por la municipalidad que tiene a su hijo al frente. Actual presidente del Concejo Deliberante, Mussi padre es el claro favorito para ganar la intendencia y comenzar un quinto mandato propio en el distrito.