"Los de afuera son de palo", la reacción frente a una visita electoral

El apoyo de Fernández se contrapone a la adhesión de Bolsonaro a Lacalle Pou

Nelson Fernández SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019

MONTEVIDEO.- La Gata Varela se acercó a la parrillada El Berretín, donde almorzaban el presidente electo, Alberto Fernández, y el candidato presidencial oficialista uruguayo, Daniel Martínez, y ante la prensa que cubría el encuentro entonó a capela una canción de Jaime Roos que se llama "Cuando juega Uruguay". Eligió la estrofa que sugiere ignorar la influencia de los que no están metidos en el juego: "Vamo'... como dice el Negro Jefe, los de afuera son de palo, que comience la función".

La frase fue parte de la arenga que el capitán de la selección celeste hizo en la final del Mundial de 1950 a sus compañeros: no importaban los 200.000 brasileños en las tribunas del Maracaná, sino que el partido se jugaba en la cancha, once contra once. Desde entonces, la expresión "los de afuera son de palo" se usa para rechazar la injerencia de ajenos en el juego.

Eso percibieron muchos uruguayos con la visita de Alberto Fernández a Montevideo para reunirse con Tabaré Vázquez y con uno de los candidatos que disputarán el ballottage del domingo 24. Ese día se sabrá si el Frente Amplio logra un cuarto gobierno o si lo desplaza del poder el Partido Nacional, al frente de una alianza de partidos opositores.

Fernández ya tomó posición en el caso: quiere que la izquierda siga gobernando.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también tiene su candidato: Luis Lacalle Pou, aunque este se desligó de ese anuncio. "Uruguay, por suerte, no decide lo que piensan los brasileños, decide lo que les pasa y lo que necesitan los uruguayos", respondió el candidato de los blancos, colorados, Cabildo Abierto y partidos Independiente y De la Gente.

No pasa lo mismo con el Frente Amplio, miembro del Foro de San Pablo, que este año apoyó a Evo Morales en Bolivia, la fórmula Fernández-Kirchner en la Argentina y a Martínez, en Uruguay. El candidato integra con Fernández el Grupo de Puebla, que se manifestó igual que el otro foro.

En medio de la crisis de Bolivia, el expresidente Pepe Mujica envió un mensaje a los ciudadanos de ese país, a los que llamó "compatriotas", por el concepto de "patria grande", como proyecto de unidad latinoamericana con gobiernos de izquierda.

¿Cuánto influye la visita de apoyo de Fernández en el contexto político uruguayo?

La respuesta estará en las urnas del 24, pero lo cierto es que la imagen del kirchnerismo quedó atada a un conflicto que golpeó mucho a los uruguayos y no parece que Fernández sea bien visto por los votantes que el Frente Amplio precisa para inclinar una balanza que hoy le es negativa.

En definitiva, se estima que los uruguayos votarán sin importar el soplo de aliento de Fernández ni de Bolsonaro. Porque "cuando juega la celeste, los de afuera son de palo".