Los enemigos del auxilio de Trump a la Argentina toman el control del Capitolio

“No, no deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid en casa”. Abdul El-Sayed escribió el mensaje en la red social X el 27 de septiembre de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump anunciaba el salvataje financiero a la administración de Javier Milei a través de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares. El-Sayed acaba de ganar los comicios en el estado de Michigan y se convirtió en el primer senador musulmán de los Estados Unidos.

Su llegada al Capitolio norteamericano es parte de la avanzada demócrata que le arrebató a los republicanos el control del Senado y de la Cámara de Representantes, y le propinó un revés de consecuencias imprevisibles para los dos últimos años de la presidencia de Trump. Y, tal vez, para la Argentina.

No, we should not bail out the radical right-wing leader of Argentina. Instead, we should fund Medicaid here at home. https://t.co/sKNyscjopX — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) September 27, 2025

El-Sayed engrosará las filas de la bancada demócrata que el 1 de octubre de 2025 le envió una dura carta a Trump para exigirle que detenga de inmediato cualquier plan de asistencia financiera a la Argentina. Ahora tendrán la mayoría en ambas cámaras para convertir ese reclamo en una ley del Congreso.

En concreto, los demócratas impulsaron el año pasado dos proyectos que apuntaban directamente contra la asistencia de la Casa Blanca a la Casa Rosada. Uno fue la “No Argentina Bailout Act” −o ley contra el rescate financiero de Argentina−, que prohibía destinar a nuestro país recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria, como en ese momento había anunciado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, entrega un premio al presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Stefan Jeremiah) Stefan Jeremiah - FR171756 AP

La segunda iniciativa fue la “American Farmers First Act” −los granjeros norteamericanos primero−, que también apuntaba contra el swap y ordenaba destinar esos US$20.000 millones para compensar a los productores rurales locales. Su autora, la diputada demócrata April Delaney, acaba de renovar con contundencia su banca, apor más de 16 puntos sobre su rival republicano en el distrito de Maryland.

Los demócratas no solo ya no están en minoría. Como en el caso de Delaney, el grupo que exigió priorizar la ayuda interna antes que la asistencia a Milei quedó muy fortalecido en los comicios de medio término.

Elizabeth Warren criticó el acuerdo de Estados Unidos con Argentina (Fuente: @SenWarren)

Allí se destacan los 14 senadores que le enviaron la carta a Trump en octubre del año pasado, encabezados entre otros por Elizabeth Warren (Massachusetts), Amy Klobuchar (Minnesota), el entonces líder de la minoría demócrata −ahora, de la futura mayoría− Chuck Schumer (Nueva York) y el coordinador de la bancada (“whip”) Dick Durbin (Illinois).

“Le exigimos a usted y a su Administración que detengan de inmediato cualquier plan para proveer asistencia financiera a Argentina. En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en una elección en nombre de su amigo [por Milei] −y al mismo tiempo seguir debilitando a nuestros agricultores− debería priorizar reducir los costos para las familias estadounidenses y fortalecer la competitividad agrícola de nuestra nación”, advertía el párrafo final de la dura carta enviada a Trump.

Chuck Schumer, ayer, en Washington, DC TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Warren y Schumer se convirtieron en los rostros de ese reclamo. “Argentina cerró un acuerdo con China que perjudica a los agricultores de soja estadounidenses, ya aplastados por los aranceles de Trump. Ahora Trump quiere enviar 20 mil millones de dólares de TUS impuestos para rescatar a su aliado político en Argentina”, escribió Warren en su cuenta de X el 1 de octubre de 2025.

“Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA [Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio], no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡pero de alguna manera hay US$20.000 millones disponibles para rescatar a la Argentina?!“, publicó Schumer en X el 7 de octubre pasado.

La senadora demócrata y futura gobernadora de Minnesota, Amy Klobuchar Abbie Parr - AP

Amy Klobuchar y Dick Durbin, por su parte, dejarán el Senado en el próximo recambio. Pero no por eso se debilitará su postura. Klobuchar se convirtió ayer en la primera gobernadora mujer del estado de Minnesota y su banca quedará de Peggy Flanagan, quien no sólo será la primera mujer indígena elegida para el Senado, sino que basó parte de su estrategia de campaña en escuchar a los productores agrícolas locales de Minnesota.

Durbin, por su parte, será reemplazado en su banca por la actual vicegobernadora de Illinois, Julia Stratton, quien es madre de un productor rural y basó parte de su plataforma en prometer estabilidad a los productores locales frente al “caos de los mercados internacionales y los aranceles”.

Juliana Stratton Chris Riha - ZUMA Press Wire DPA

Además, quien asoma para reemplazar a Durbin como nuevo coordinador de la bancada republicana en el Senado es Brian Schatz (Hawaii). ¿Qué piensa Schatz de la asistencia de Trump a la Argentina? “Por el costo del rescate a la Argentina podríamos cubrir por un años la ACA [Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio]”, escribió el hawaiano en su cuenta de X el 14 de octubre de 2025.

For the cost of the Argentina bailout we could cover the ACA tax credits for a year. — Brian Schatz (@brianschatz) October 14, 2025

El dilema de Bessent

Trump tomó nota del resultado. Por un lado, dijo que está “absolutamente dispuesto” a trabajar con los demócratas en el Capitolio. Por el otro, advirtió que podría convertirse en “el Señor Veto”, en alusión a las leyes que impulsará la nueva mayoría opositora.

Podría ser el caso de la “No Argentina Bailout Act” o la “American Farmers First Act”, si los demócratas deciden reimpulsarlas. Más aún si la administración de Trump vuelve a brindar apoyo financiero al gobierno de Milei durante la campaña electoral de 2027. Hace un mes, Bessent dejó entrever que está dispuesto a hacerlo.

Trump y Bessent tienen vías para continuar asistiendo a su socio argentino, pero el costo político para los republicanos podría asomar más alto ahora, cuando las miradas comenzarán a posarse en las elecciones que definirán al sucesor de Trump en dos años.

Los comicios de ayer así lo evidenciaron. Los republicanos no solo fueron doblegados en el Capitolio: también cayeron en algunos de los estados donde el sector agroganadero es un actor central.

El representante estatal de Iowa, Josh Turek, abandona el escenario tras ganar la nominación demócrata para el Senado de EEUU, el 2 de junio de 2026, en Des Moines, Iowa. (Foto AP/Bryon Houlgrave) Bryon Houlgrave - FR172027 AP

En Iowa, el corazón del denominado “cinturón del maíz” −y ahora, de la soja−, Josh Turek consiguió la primera victoria demócrata para el Senado desde 2008. Por el mismo partido, Rob Sand será el gobernador del Estado.

En Illinois, cuna también de la producción de granos y el maís, JB Pritzker fue reelecto gobernador de Illinois con más de 20 puntos de diferencia sobre el republicano Darren Bailey. La mencionada Stratton, por su parte, consiguió su banca en el Senado.

Los demócratas no pudieron en Nebraska (también identificado con la producción de maíz, soja y la ganadería), donde el senador republicano Pete Ricketts retuvo su escaño, lo mismo que el gobernador Jim Pillen.

Adam Hamilton Charlie Riedel - AP

El golpe sí ocurrió en Kansas y Texas. En el primero, conocido como el “granero de América”, el demócrata Adam Hamilton se impone sobre Roger Marshall y rompe casi 100 años de dominio republicano.

En Texas, bastión republicano y del petróleo, pero también de la producción de ganado, el demócrata James Talarico terminó con tres décadas sin victorias para su partido y se impuso al republicano Ken Paxton. La otra mitad del batacazo fue Gina Hinojosa, que se convertirá en la primera gobernadora latina del Estado.