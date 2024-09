Los diplomáticos van al paro y apuntan a Mondino por el pago de Ganancias

Escuchar

El próximo martes, la canciller Diana Mondino viajará a Suiza, donde participará de un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), y luego a Austria, para asistir la conferencia de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), además de otros encuentros bilaterales.

En su ausencia, unos 400 diplomáticos afectados por el reciente y mayúsculo recorte en los adicionales que reciben por su desempeño en el exterior, un plus incluido desde este mes en el pago de Ganancias , podrían decidir en asamblea un paro de actividades para el jueves, en protesta por la decisión del Gobierno, que ni la Canciller ni ningún otro funcionario de la gestión libertaria han podido (o querido) frenar. Otro dolor de cabeza para la Canciller, que perdió poder con la incorporación de dos leales a Karina Milei: Úrsula Basset, como asesora en género y familia, y Nahuel Sotelo, como secretario de Culto.

“Es muy probable que el miércoles se decida acompañar un paro dispuesto por ATE para el jueves. Los más jóvenes quieren eso”, afirmaron a este diario distintas fuentes de la diplomacia nacional. Mientras esperan que las medidas cautelares presentadas en conjunto por la Asociación de Personal de Servicio Exterior (Apsen) y el gremio estatal prosperen, los diplomáticos de rangos inferiores impulsan medidas más drásticas que las tomadas hasta ahora, como ceses de actividades de dos horas, o manifestaciones como la del lunes pasado, que nuclearon a unas 200 personas en la puerta del Palacio San Martín. Los diplomáticos con mayor rango , que sostienen negociaciones con la Canciller, serían por el momento minoría pero acompañarán la medida de fuerza , mientras la Casa Rosada afirma que se trata de un “conflicto de larga data” pero no piensa en dar marcha atrás.

“Así como está, es el fin de la carrera diplomática. Un diplomático joven no puede mantener una familia en el exterior con estos sueldos”, afirmó a este diario un diplomático con altas responsabilidades en la Cancillería. Las deducciones en los salarios de agosto ya realizadas son consideradas “confiscatorias”, ya que según explican distintos diplomáticos “los sueldos en el exterior no cubren ni los gastos fijos” , como el pago de salud y vivienda (que reciben sólo los embajadores), más la escolarización de los hijos, en los casos que los tuvieran.

¿De cuánto estamos hablando? Los recortes rondarían los US$4000 para secretarios, US$5000 para consejeros y US$6500 para ministros , poco más de un 30 por ciento en promedio sobre el neto que cobraban hasta el mes pasado.

–Varios de los diplomáticos con funciones fuera del país protestan porque consideran “injusto” el pago de Ganancias por el plus, dado que –aseguran– ya pagan ese tributo por su sueldo en pesos. Afirman que los empleados locales en las embajadas “ganarán más dinero que los diplomáticos”, ya que no están afectados por ese pago, y observan que los agregados militares –que dependen del Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri– no sufrieron recorte alguno en sus ingresos, a la espera de las definiciones de la Justicia sobre los pedidos de medidas cautelares, presentadas por Apsen-ATE por un lado, y por UPCN por otro, aunque este último gremio objetó no sólo el recorte a los diplomáticos en el exterior, sino todo el paquete fiscal impulsado por la gestión libertaria.

La presentación de Apsen y ATE –a cargo de un bufet de abogados en el que participa el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra–, tuvo un éxito inicial el martes, cuando el juez de la causa, Martín Cormick, aceptó el amparo y la “acción colectiva” de ambos sindicatos, sin expedirse sobre la cuestión de fondo.

¿Qué dice el Gobierno? “Eso es un tema de larga data, que se viene discutiendo hace un tiempo largo ya y se sigue en conversaciones, pero no implica absolutamente ningún conflicto. Amerita que las partes sigan conversando y sigan viendo a ver si se puede avanzar en algún tipo de solución para que todos queden conformes”, contestó el portavoz Manuel Adorni ante una pregunta de LA NACION, el miércoles pasado, en la Casa Rosada. Una explicación que los afectados calificaron de insuficiente ante la magnitud del recorte, que de no modificarse por la vía judicial podría originar pedidos de retorno al país de decenas de diplomáticos de carrera.

Preocupados por esas eventuales deserciones, embajadores ya advirtieron a Mondino sobre los efectos de la medida en cables reservados. Uno de ellos habría sido el embajador en Italia, Marcelo Giusto, quien en misiva a la Canciller alertó sobre la “precariedad” de la situación de los funcionarios a su cargo. “Corresponde, atento alcances e implicancias, que deje expresa constancia de las razonables preocupaciones –con las que empatizo– y del malestar generado –que comprendo– por medidas mencionadas, y alertar sobre posibles consecuencias de gestión aún no visibles/contabilizadas, por la cadena de efectos de distinto tipo, tono y forma, que deterioro económico provocará”, sostiene la misiva, a la que tuvo acceso este diario.

Incomodidad

Incómoda por la situación –cumple órdenes del Presidente– Mondino intenta apaciguar los ánimos . Pero hay quienes recuerdan que, ante un reclamo concreto en un zoom con cónsules destinados en Europa, la canciller habría utilizado el término “ boludos ” para referirse a quienes optaron por visibilizar el reclamo en lugar de reclamar sotto voce por su resolución.

El enojo de los diplomáticos más jóvenes –varios de ellos cercanos o simpatizantes del kirchnerismo– fue también dirigido a Apsen, ya que, consideran, es demasiado “tibio” en sus reclamos. Apuntan a su actual conducción, encabezada por Eduardo Michel, quien acortó sus vacaciones esta semana y se puso al frente del reclamo.

“Hay quienes quieren politizar el reclamo, y creemos que hay que hacer todo lo contrario”, afirman desde la conducción de Apsen, en relación a una carta enviada por Gustavo Martínez Pandiani, referente de Sergio Massa en política exterior durante la última campaña electoral. Carta en la que el diplomático, destinado actualmente en Trinidad y Tobago, anuncia su desafiliación de Apsen por considerar que “sus autoridades actuales y recientes han demostrado una lamentable combinación de desidia e impericia a la hora de resguardar los derechos de sus afiliados”, pero donde también aparecen críticas a la política exterior que encabeza Mondino desde diciembre de 2023.