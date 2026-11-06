Los hermanos Passaglia suman a Oscar Ahumada a Hechos, el exmediocampista de River que renunció a La Libertad Avanza

A través de un video publicado en redes sociales, el diputado provincial Manuel Passaglia y su hermano Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, anunciaron la incorporación a Hechos del exfutbolista Oscar Ahumada. El exmediocampista de River se suma al armado político de los nicoleños tras renunciar a La Libertad Avanza (LLA).

El exdeportista es el primero en sumarse al partido de los hermanos Passaglia luego de que anunciaran que en 2027 intentarán competir por la presidencia en las elecciones. Ahumada, de 44 años, había abandonado al oficialismo en septiembre y buscará conseguir la intendencia de Zárate el año que viene.

Bienvenido a @Hechos_ar, Oscar Ahumada. Crack total.



Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina.



Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien.



Acá en Hechos vas a poder jugar con… pic.twitter.com/Cb0RceZpRi — Manuel Passaglia (@manupassaglia) November 5, 2026

El anuncio fue compartido en redes sociales con un video en el que los hermanos caminan junto a Ahumada en una cancha de fútbol. De fondo, Passaglia comenta: “Si le metés la mitad de la garra y del corazón que le pusiste al fútbol, en poco tiempo a Zárate lo das vuelta”. Y el exfutbolista responde: “No sé jugar de otra manera”.

Tras ello, el video emula la presentación de un jugador de fútbol con una camiseta y se oye: “Necesitamos más personas comprometidas como vos, capaces, que se involucren y que den la pelea [...] Bienvenido a Hechos”.

El brusco giro político de Ahumada se condice con su también meteórica carrera política, que inició en marzo de este año cuando fue presentado por Sebastián Pareja, presidente de LLA en territorio bonaerense, junto a Daiana Hergert como los posibles candidatos libertarios para Zárate.

Ahumada, que jugó en River por más de ocho años en dos etapas, había manifestado su afinidad política con Javier Milei en reiteradas ocasiones e incluso había llegado a contra con el aval de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, y partícipe clave en la elección de los candidatos de LLA.

Oscar Ahumada con Sebastián Pareja. El exjugador de River, Oscar Ahumada, había abandonado el bloque de concejales de La Libertad Avanza en Zárate Redes

Sin embargo, en septiembre, tras anunciar que competirá para la intendencia zarateña, Ahumada comunicó en una carta su decisión de alejar del partido libertario. “He decidido cerrar mi capítulo dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate”, escribió.

Cabe señalar que Zárate actualmente es territorio de Pro y que, de continuar la buena relación entre el partido amarillo y el oficialismo, la intención sería no competir con candidatos separados en el territorio bonaerense, por lo tanto, en LLA, Ahumada no habría podido presentarse para la intendencia.