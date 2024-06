Los isleños celebran en las Malvinas su fecha patria, lejos de la Argentina y con un PBI como el de Mónaco

Escuchar

Este viernes es feriado en las Islas Malvinas. De algún modo, la Guerra del Atlántico Sur y el desembarco de tropas argentinas en las islas el 2 de abril de 1982 les otorgó a los isleños una identidad y una búsqueda de autonomía que hasta entonces no tenían. Por esas razones es que convirtieron el 14 de junio en el día más importante de su calendario: es su fecha patria porque conmemoran el “Día de la Liberación”.

Todo comenzó 42 años atrás, y luego de 74 días donde las tropas argentinas combatieron con coraje, cuando se produjo la capitulación argentina a cargo del general Mario Benjamín Menéndez, que acordó un cese de hostilidades, ante el mayor general Jeremy Moore. Atrás quedaban los combates más sangrientos que se desarrollaron en las últimas 72 horas de guerra; primero en los montes Longdon, Dos Hermanas y Harriet, para que luego las tropas británicas avanzaran sobre Wireless Ridge, Monte Tumbledown, Monte William y finalmente Sapper Hill.

Así como el 2 de abril pasa absolutamente inadvertido para la población local, el 14 de junio es una fecha de celebración para recordar a sus héroes caídos que dieron la vida para que sus habitantes recuperaran la soberanía, y lo evocan con un desfile en las calles principales que va desde la Catedral hasta el Monumento a la Liberación de 1982, incluyendo un saludo formal frente a la Casa de Gobierno. La Avenida Ross Road se viste de fiesta, con banderas británicas e isleñas -los locales tienen sus propios símbolos patrios- que decoran todo el recorrido desde Philomet Street hasta el Memorial de la Infantería de Marina.

Los habitantes de Malvinas llegaron a un acuerdo de autonomía con Gran Bretaña

A través de un evento que fue transmitido en vivo a todos los rincones del archipiélago, el miércoles pasado el gobernador interino Dave Morgan se presentó ante la Asamblea Legislativa y realizó su discurso anual, que se presenta como el “Estado de la Nación”. Morgan habló allí del crecimiento fiscal, de la mejora en la calidad de vida de los isleños, de la mejora del turismo luego de la pandemia, de la pesca, de la educación y resaltó como prioridad el cuidado medio ambiental. Claro que también habló de la reciente visita a Port Stanley del canciller británico, un hecho inusual para la política local. Morgan destacó: “Por primera vez en 30 años las Islas dieron la bienvenida al Secretario de Exteriores del Reino Unido, lord Cameron. Su visita reforzó la mutua y beneficiosa relación entre las Islas Falklands y el Reino Unido. Pudo encontrarse con nuestra comunidad, aprender de primera mano los temas sobre nuestra relación con la Argentina, entender sobre nuestros conceptos medioambientales y económicos y nuestras futuras aspiraciones”.

La vista de Cameron a las islas puso los ojos en la reacción argentina y no cayó nada bien que la canciller Diana Mondino posteara en su cuenta de X que “agradecía a Cameron por la visita a Argentina”. Un legislador local dijo ese día que “los argentinos realmente precisan contar con nuevos libretos para sus teleteatros”, tomando de mal modo el comentario irónico de la ministra. También Cameron aprovechó para publicitar su visita en Gran Bretaña como un mensaje seductor al Partido Conservador. Logró que sus fotos e imágenes caminando por la costa de Puerto Argentino y su homenaje en el Monumento a los Caídos fueran publicadas en todos los medios británicos. Pero en su visita diplomática, que para la política isleña fue histórica, se llevó varios pedidos y preguntas. La más importante fue sobre los dichos del presidente argentino, Javier Milei, de que tenía “un plan para recuperar las islas” luego de un acto en Tierra del Fuego con la general estadounidense Laura Richardson. Milei afirmó en ese momento: “El mejor recurso para defender nuestra soberanía es la alianza con Estados Unidos”.

El lugar donde se celebra cada año el "Día de la Liberación" en las Islas Malvinas

Sin nombrar al mandatario argentino, Morgan explicó: “Lord Cameron también reafirmó claramente el compromiso del Reino Unido con las Islas, en tanto el pueblo de las Falklands quiera seguir siendo parte de Gran Bretaña”. Resaltó así el compromiso de Cameron para respetar el derecho de autodeterminación de los isleños y agregó: “Junto al Reino Unido y otros Territorios de Ultramar firmamos una declaración conjunta para la creación de una moderna asociación para una Familia Británica Más Fuerte, la cual despliega compartidos valores democráticos y respeto por los Derechos Humanos, reafirmando aún más la estrecha relación entre el Reino Unido y los Territorios de Ultramar”.

Según algunos trascendidos periodísticos, en la reunión con el canciller él señaló que no se debían intranquilizar y que hoy no ven nada “cierto ni que les genere una preocupación inmediata”, sobre todo porque “el gobierno argentino tiene que recuperar su alicaída economía y las islas no son una prioridad”. Aunque estos dichos no estuvieron en ninguna comunicación oficial.

Esta fecha patria, que identifica de modo independiente a los isleños incluso por sobre su relación con el Reino Unido, es muy importante para ellos porque ya pasaron 11 años del referéndum de autodeterminación de las Islas donde los habitantes decidieron ser territorio de Ultramar del Reino Unido, ganando así autonomía en muchas de las decisiones. La guerra había congelado las relaciones con la Argentina, aunque hubo un intento de acercamiento en 2016 cuando los entonces vicecancilleres de los dos países, el argentino Carlos Foradori y el británico Alan Duncan, firmaron una declaración conjunta en la que se buscaba mejorar la relación bilateral y “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”, entre otros aspectos diplomáticos.

Pero ese acuerdo fue anulado por la Cancillería argentina durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento la presidenta de la Asamblea Legislativa, Leona Roberts, dijo a través de un comunicado: “Es muy decepcionante que Argentina haya tomado esta decisión, pero no es inusual. Viviendo en las Islas Falklands estamos desgraciadamente muy acostumbrados a que la Argentina incumpla sus acuerdos”. Y agregó: “Las discusiones sobre nuestra soberanía no son negociables. Seguimos comprometidos a ser parte de la familia británica, viviendo en libertad bajo el gobierno de nuestra elección”.

A más de cuatros décadas de la culminación de la guerra, el escenario cambió considerablemente. La prosperidad económica con un PBI similar al del Principado de Mónaco, el resguardo con las fuerzas armadas británicas con base en Mount Pleasant y la autonomía política lograda por los isleños de común acuerdo con el Reino Unido, les hace celebrar su Día de la Liberación más confiados y seguros respecto a su futuro, mucho más que antes de que se desatara la guerra.