Los jueces reclaman a la Corte que dicte una feria judicial total

La Corte Suprema dispuso que los tribunales den una prestación "mínima" ante el avance del coronavirus Crédito: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de marzo de 2020 • 11:56

La extensión del coronavirus en la Argentina y las medias para reducir la circulación de personas y expedientes en los tribunales está generando tensiones entre los jueces nacionales y federales de todo el país, abogados y la Corte Suprema de Justicia de la Nación , que dispuso que exista una prestación mínima en cada tribunal y declarar inhábiles los días hasta fin de mes.

La decisión de la Corte que obligó a los todos los jueces a mantener abiertos sus tribunales con una prestación mínima (juez y secretario) provocó por un lado el "patrullaje" del gremio de los judiciales que recorre tribunales para denunciar a los que magistrados hacen ir a trabajar a los empleados y, por otro, malestar entre algunos jueces.

La decisión de la Corte se tomó en medio de diferencias internas entre su presidente Carlos Rosenkrantz y el juez Ricardo Lorenzetti , que a pesar de promover el dictado de una feria judicial firmó sin disidencias la acordada que establece las prestaciones mínimas.

La Corte defiende la idea de las prestaciones mínimas porque dice que debe tener los tribunales abiertos para atender las denuncias de violación de la cuarentena, los amparos de salud que se están presentando y las excarcelaciones y arrestos domiciliarios que piden los detenidos en situación de riesgo sanitario.

En cambio, los jueces nucleados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional enviaron a Rosenkrantz una nota en la que le piden que declare la feria judicial. Dicen que si cierran los tribunales y solo dejan abiertos algunos en la feria, podrían rotarse, en el futuro, de prolongarse esta situación de cese de actividades al mínimo.

Sin limpieza

La nota señala que no está concurriendo el personal de maestranza por lo que no hay limpieza en los tribunales y deben ocuparse de hacerla los jueces y secretarios, además de despachar los asuntos que les llegan. Por eso, la Casación le pidió al Consejo de la Magistratura que contrate personal para ocuparse de la higiene de los edificios.

La nota de los jueces pide además licenciar a los que tienen 60 años para estar en consonancia con lo que decidió el Poder Ejecutivo.

Desde la Corte señalan que la decisión de disponer las prestaciones mínimas va en sintonía con lo que dispuso el Poder Ejecutivo, que aún no declaró el cese total de actividades.

Mientras tanto, en los tribunales no puede circular público, no se presentan escritos (los abogados deben hacer las presentaciones de manera digital, mediante firma electrónica), no circulan expedientes y los jueces rechazan los pedidos de habilitación de feria. Una excepción son los pedidos vinculados con libertades, planteos que se multiplicaron por el coronavirus.

Los abogados, a través del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pidieron a la Corte que les aclare qué pasa con las audiencias de estos días, si se suspenden los plazos de caducidad de la instancia en los juicios civiles y comerciales y si es posible utilizar la firma electrónica.

La Corte está analizando el asunto y por ahora prefiere mantener todos los tribunales abiertos con una guardia mínima. Se reserva el dictado de la feria judicial en caso de que se disponga un cese total de actividades como el que analiza el Gobierno.