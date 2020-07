Los investigadores sospechan que la exministra Cecilia Torres Otarola hizo 24 contrataciones irregulares y cobró "retornos" por al menos 1,5 millones de pesos

RAWSON.- Nuevas revelaciones complican a la exministra de Desarrollo Social Chubut Cecilia Torres Otarola, investigada por haber contratado con sueldos del Estado a una niñera que trabajaba para ella y a su jardinero -que cobró un total de $340.000-. De acuerdo con las nuevas pruebas, la exdiputada provincial habría recibido, en concepto de retornos, transferencias en cuentas bancarias a su nombre por al menos 1,5 millones de pesos.

Estos fondos serían un porcentaje de los sueldos de quienes contrataba como asesores y a los que obligaba a dejar un "diezmo", entre los que figuran la niñera y el jardinero, que tiene además antecedentes por violencia de género. La Justicia sospecha que hubo 24 contrataciones irregulares.

La nueva revelación fue confirmada por el jefe de la Unidad Anticorrupción de Chubut, Omar Rodríguez, en la investigación conocida como "ñoquis calientes". Torres Otarola fue ministra de Desarrollo Social de la provincia hasta hace diez días.

Las publicaciones en el boletín oficial revelan que la niñera tenía rango de subsecretaria dentro de la estructura de la exministra. Según los primeros indicios, la mujer podría haber tenido además un rol de "cajera" en la estructura de Torres Otarola que, según fuentes de la investigación, será investigada por fraude y enriquecimiento ilícito en el marco de 24 contrataciones irregulares. El jardinero, también contratado dentro de la estructura del Estado, figuraba como director general.

Torres Otarola abandonó el gabinete en medio de un escándalo que provocó un tembladeral en la gestión del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. El mandatario provincial todavía no resolvió quién reemplazará a la exfuncionaria al frente de Desarrollo Social, ni quién ocupará el cargo de secretario general en reemplazo de Andrés Mieszner.

En diálogo con Cadena Tiempo, el fiscal Omar Gutiérrez confirmó que Torres Otarola estaba en las oficinas del ministerio cuando se realizaron los allanamientos, el viernes último. "En función de la información recabada de bancos y otros organismos, se imponía la medida. Estamos trabajando con los contadores. Vamos a pedir al juez una pericia sobre los teléfonos para extraer información. Seguramente la otra semana voy a presentar el escrito para la imputación concreta", dijo.

El fiscal declaró: "Hay un grupo de ñoquis de la última etapa en el ministerio. Hay hechos relacionados con Legislatura donde les exigían la mitad del sueldo a los asesores en beneficio propio. Hay alguna contratación espuria en Legislatura de un hijo de una subsecretaria que vivía en Buenos Aires y estudiaba Medicina, y que nunca concurrió. Son varios los hechos y los tramos en que fueron ejecutados".

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no designó todavía a quien reemplazará a Torres Otarola al frente del Ministerio de Desarrollo Social

Hasta el momento declararon en la causa varios ex asesores de la etapa de Torres Otarola como diputada provincial, que en todos los casos dijeron haber sido obligados o "coaccionados" a devolverle la legisladora al menos la mitad de lo que cobraban, bajo amenaza de despido.

Sin pisar la provincia

Según la investigación, seis personas de las designadas en el área de Familia y que cobraban su sueldo todos los meses con rango de directores o directores generales, vivieron estos últimos seis meses en Buenos Aires sin pisar la provincia de Chubut. Se desconoce qué función cumplían o qué tipo de tarea realizaban.

El caso más llamativo para los investigadores es el de Miguel Reto -quien figura en el decreto como Personal de Gabinete con rango de Director General-, de nacionalidad peruana, nacido en 1985. Residente en Buenos Aires, y con el antecedente comprobado de haber recurrido a una probation por agresiones físicas contra su concubina.

Lo único que se sabe de este hombre es que su oficio es el de jardinero, y que durante medio año cobró montos aproximados de 77.000 pesos mensuales, una cifra total cercana a los 344.000 pesos.

La fiscalía pediría que se investigue por qué este hombre hacía movimientos bancarios a la cuenta de la niñera de Otarola, Silvana Cañumil, como por ejemplo una transferencia por $50.000.

La Justicia pretende que todos los que transferían dinero a la niñera de Otarola todos los meses, expliquen las razones. En realidad, creen que Cañumil habría sido la "cajera" de la ministra, que recaudaba para una caja personal.

Gutiérrez explicó que no en todos los casos hubo "retorno". En algunos casos, explicó, solo está probado el beneficio: "Te coloco con un puesto en el Estado, te quedás en Buenos Aires y cobrás un sueldito", explicó el fiscal. "En otros casos -afirmó- sí hay retornos, pero no eran allegados a Otarola, sino gente a la que hacían ingresar para engordar el volumen dinerario. El dato positivo es que la defraudación no es tan grande porque llevamos seis meses de Otarola en el ministerio, entonces esta gente fue nombrada en enero o febrero y cobraron cuatro sueldos en total", advirtió.