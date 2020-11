Los políticos, esos pésimos actores

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 00:00

El viernes 6 de noviembre a la noche, el teatro iba a abrir sus puertas tras ocho meses de inactividad. Esa mañana hubo luz verde para avanzar en esa dirección, pero esa misma tarde, el color mutó a rojo y todo volvió para atrás. Así se toman las decisiones en la Argentina, con continuas marchas y contramarchas improvisadas, que dejan expuestas las precariedades, los tironeos políticos, la intrincada burocracia y la escasa idoneidad en el manejo de las cuestiones públicas, en tiempo y forma.

Un llamado telefónico a los funcionarios porteños, un rato antes de que Alberto Fernández diera a conocer al país la salida formal del ASPO (aislamiento estricto, en la práctica ya hace mucho abandonado) para entrar en el más relajado DISPO (solo distanciamiento social), les anticipó que finalmente no se habilitarían los espectáculos presenciales en espacios cerrados.

Desde entonces, hasta las publicaciones en los respectivos boletines oficiales de la Nación y de CABA que habilitaron desde anteanoche a la actividad teatral pasaron siete interminables días en los que se sucedieron reuniones de altísimo, mediano y bajo nivel, intercambios de toneladas de whatsapp y llamados telefónicos al mejor estilo del Cuento de la Buena Pipa. En ese lapso, los humores fluctuaban, en cuestión de minutos, entre la euforia y la depresión, y viceversa, y se descontrolaban las presiones arteriales.

Complejizaban todo burócratas que entendían a medias o nada, empleados de pocas luces que transcribían mal o confundían los protocolos. Los ingenieros de aire acondicionado nunca ganaron tanta plata en su vida y en tan poco tiempo por readecuar contra reloj los equipos de las salas a las exigentes normas sanitarias. Curioso: había actores muy ansiosos por volver a pisar el escenario y otros, no tanto (los mismos que antes despotricaban contra el FMI y el ajuste a los jubilados, no solo callaban ante los actuales acuerdos con el FMI y los nuevos ajustes a los jubilados, sino que solo hacían campaña a favor de darse una vacuna contra el Covid que todavía no está aprobada ni en el país ni en el mundo, otra gran ficción).

Dos artistas, de galaxias tan alejadas entre sí, como Franz Kafka y Darío Vittori habrían tomado esa colosal materia prima cómo oro en polvo para construir sus obras características. El atormentado escritor checo habría podido, inclusive, hacer palidecer a uno de sus clásicos, El proceso, con el nuevo monumento a la ineficacia burocrática, sin distinción de ideologías, y sus consecuencias ruinosas para el sector que significaron estas vertiginosas últimas semanas de idas y vueltas entre funcionarios, dueños de salas y productores en pos de un objetivo más que modesto: poner en marcha de vuelta la rueda teatral de unas pocas salas y espectáculos, aún ensanchando las ya cuantiosas pérdidas, con el único objetivo de asegurarle al sector un 2021 apenas más normal.

¿Y qué hubiese hecho con este rico material el querido actor italiano nacionalizado argentino que divirtió a varias generaciones de espectadores? Habría construido uno de sus tantos vodeviles de puertas que se abren y se cierran, por las que entran y salen alocados actores, chicas pulposas y personajes malignos, pero torpes, que al final reciben su merecido, y triunfa el bien. Una comedia de enredos, al fin, poco graciosa para sus sufridos protagonistas (los empresarios privados), pero sin duda desopilante para quien mira cómodamente desde su butaca sin nada que perder.

Ojo, que no todo es tan burdo y esquematizado. Hay paradojas sutiles con las que William Shakespeare se hubiese hecho un festín: los mismos poderosos que perciben al teatro como algo completamente secundario y no esencial, y que no pudieron mostrarse más displicentes y en cámara lenta para habilitarlo, son al mismo tiempo grandes actores innatos y vocacionales que se desviven sin fallas en atender obsesivamente su propia comunicación personal en redes sociales. Siempre están dispuestos para hacerse la fotito que se multiplica urbi et orbi en los medios y en la Web, pero se muestran mucho menos duchos en destrabar los berenjenales burocráticos creados por ellos mismos.

¿Qué imponente metáfora teatral podrían haber parido Eugène Ionesco o Jean Genet si narraban el dilema de un actor que representa una obra de repertorio cara al público que ha perdido por su militancia política y cuyo nuevo auditorio, que lo viva en sus proclamas virtuales y cuando se lo encuentra en los banderazos, no se interesan por esas temáticas?

¿Qué afilados y cínicos parlamentos habrían logrado Oscar Wilde o George Bernard Shaw si hubiesen puesto bajo su aguda lupa el comportamiento abandónico de los actores oficiales y de su respectivo gremio que solo se dignan a aparecer discretamente y a las cansadas en el escenario con modestísimo papel de reparto ya cuando sus bases los han desbordado en protestas callejeras en las que se nota mucho la ausencia de sus capitostes, siempre listos en cambio a prestar (es una manera de decir; no sería el verbo más adecuado) sus caruchas en insoportables y trillados mensajes encadenados?

