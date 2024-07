Los silencios de Massa, su estrategia dentro del peronismo y las razones de la demora con su libro

Escuchar

Los cálculos electorales del massismo se centran en un período que todavía no empezó. En los mensajes que hace trascender el exministro de Economía Sergio Massa, se establece como el momento de definiciones fuertes dentro del peronismo el largo calendario que correrá entre 2025 y 2027. Las elecciones del año que viene no desvelan al excandidato presidencial que, no obstante, hace saber que quiere hacer su aporte a un peronismo que se muestre unido y polarice con La Libertad Avanza en los próximos comicios.

El bajo perfil que Massa cultiva desde su derrota electoral ante Javier Milei se mantendrá, salvo en el momento de la presentación de un demorado libro que iba a ver la luz en la última edición de la Feria del Libro, pero finalmente saldría a la venta después de las vacaciones de invierno.

Por las oficinas del Frente Renovador en el barrio porteño de Retiro pasan gobernadores peronistas, diputados y senadores para hablar con Massa, aseguran fuentes al tanto de la actividad del exministro, y sostienen que mantiene entre sus interlocutores a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner y a referentes de la CGT.

“El peronismo va a armar su catedral el año que viene y, entre 2025 y 2027, elegirá a su obispo”, es la frase que en el Frente Renovador afirman que se le escucha decir a Massa cuando se refiere a los tiempos de definición de la candidatura presidencial por el justicialismo. El exministro no demuestra interés por postularse en los comicios legislativos del año que viene, aunque por estas horas desliza ante algunos de sus interlocutores que ayudará “en la construcción de un peronismo competitivo, que mantenga la unidad y que pueda expresar cosas para adelante”. También les dice que “hay que hacer un listado de las cosas que se hicieron mal”.

Massa, con Cristina Kirchner, en junio de 2023

La tercera vía que supo transitar en elecciones anteriores, antes de reconciliarse con Cristina Kirchner, no es una alternativa ahora para Massa. En sus previsiones, las elecciones de 2025 serán un mano a mano entre Milei y el peronismo, en las que el justicialismo no perdonará a los partidarios que jueguen por afuera y sean “funcionales” a las aspiraciones de La Libertad Avanza.

Así lo cuentan en su tropa. Confía en que el PJ vencerá a los libertarios el año que viene y manda como mensaje interno que, para eso, “lo único que tiene que hacer es no pelearse”. A Massa le llegan cifras de estudios que muestran un crecimiento en el rechazo a Milei en la sociedad, indican a LA NACION en las filas massistas.

El líder del Frente Renovador busca que las disputas internas del peronismo, en particular la que en territorio bonaerense libran Máximo Kirchner y Kicillof a través de algunos de sus alfiles, le pasen lejos. Al gobernador, según pudo saber este diario, alguna vez le dijo que no se apresure en la discusión interna porque su posición es de liderazgo ya por el cargo que ocupa.

“ Axel está intentando arrancar una fruta que, si espera, le va a caer sola ”, es otra de las imágenes que fuentes massistas atribuyeron al exministro para graficar el “apresuramiento” del gobernador. Aprueba, no obstante, sus lazos con gobernadores de otros signos políticos, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut). Poco, en cambio, hace trascender sobre sus charlas con Máximo Kirchner, aunque sí plantea y valora que la interna bajó de intensidad.

La escasa exposición pública que Massa sostiene desde el cierre del proceso electoral del año pasado se interrumpirá con la presentación de su libro Querer un país, un lanzamiento que se anunciaba para la Feria del Libro (se desarrolló entre el 23 de abril y el 13 de mayo), pero se demoró, dicen en el Frente Renovador, por decisión de Massa. “Había como cinco libros” políticos que se presentaban por esos días, argumentan. El de Milei, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, fue uno de ellos (se presentó el 22 de mayo).

Verónica Magario, Máximo Kirchner, Fernando Espinoza, Sergio Massa, Axel Kicillof y Andrés Larroque, en campaña por La Matanza, el año pasado UP

El libro contará la experiencia de Massa en el Ministerio de Economía. En sus páginas, adelantaron fuentes massistas a este diario, habrá relatos sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y situaciones conexas a esas charlas. Entre ellas, quedará expuesta una extraña coincidencia entre Massa y Milei: ambos están enfrentados con el técnico chileno del FMI Rodrigo Valdés (director del Departamento del Hemisferio Occidental).

El Gobierno quiere apartarlo de los asuntos del país con el organismo internacional de crédito; Milei lo cuestiona por sus “vínculos con el Foro de San Pablo [que reúne a partidos de centroizquierda]”. Massa lo considera “antiargentino” y, en su libro, recuerda una ácida discusión sobre la calidad de los vinos argentinos y chilenos, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, como testigo privilegiada.

El texto de Massa “está en imprenta”, dicen a su lado. Acotan que “ya fue leído y aprobado por los abogados” y por dos personas a las que el exministro les pidió opinión. Una de ellas le dijo que es bastante “entretenido” para ser un libro de un político.

Con sus equipos técnicos, Massa hace un seguimiento de las variables económicas argentinas. Según pudo saber LA NACION de fuentes del Frente Renovador, el exministro interpreta que el problema que define a la economía local es que el país gasta más dólares que los que genera. Afirma que es más peligrosa la suba del dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) que la del blue.

El regreso del pago del impuesto a las ganancias para empleados de la cuarta categoría, que Massa había eliminado en campaña electoral, continúa siendo un tema de agenda en el Frente Renovador. Creen que desde los sindicatos se judicializará la reimposición impositiva que el Gobierno logró en el debate del paquete fiscal que acompañó a la Ley Bases.