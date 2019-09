Los spots de campaña vuelven mañana con cambios de estrategia

El spot del oficialismo, sin Macri Crédito: Captura de TV

En el del oficialismo no aparece Macri; Fernández apela a pactos sectoriales

María Paula Etcheberry
21 de septiembre de 2019

Los spots de campaña de las distintas fuerzas políticas volverán a invadir las pantallas televisivas y las radios a partir de mañana. En su primera pieza audiovisual, titulada "Somos", el oficialismo apunta a generar cercanía con el votante. Bajo ese mismo concepto se rige el spot del Frente de Todos, que suma críticas solapadas al Gobierno. En Consenso Federal, apuestan a recordar los logros de Roberto Lavagna como ministro luego de la crisis de 2001. Estos son algunos de los principales mensajes de las tres fuerzas mayoritarias.

"Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible", concluye el spot de Juntos por el Cambio, que fue difundido ayer en redes sociales por el presidente Mauricio Macri y los principales referentes del oficialismo. A diferencia del spot de las PASO, en ningún momento aparece Macri ni su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Los protagonistas del video son estudiantes, trabajadores de diverso origen socioeconómico, familias y amas de casa, acompañados por el lema "somos" y distintos conceptos, como la democracia, el diálogo o los valores. Por eso, el spot busca construir una cercanía con el votante. Finaliza con el clásico hashtag #SíSePuede.

En una línea similar, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se muestra saludando a distintas personas durante los actos de campaña que realizó antes de las PASO a lo largo de todo el país. Acompañan críticas indirectas al Gobierno, como "nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas" o "comer no puede ser un privilegio". También se refiere a un "acuerdo" entre distintos sectores, como el campo y la industria. Cristina Kirchner, candidata a vice, recién aparece sobre el final. El video termina con imágenes del cierre de campaña del pasado 7 de agosto en Rosario, en las que Fernández y Kirchner caminan juntos. "Alberto y Cristina. Argentina de pie", cierra. El Frente de Todos no autorizó que LA NACION difundiera una captura del spot antes de hoy, a las 20.

La propuesta de Consenso Federal busca resaltar los logros de Lavagna en el pasado. "Para salir de la crisis. Hoy como ayer, Lavagna", reza la consigna central del spot. A lo largo del video, abundan imágenes que comparan los actuales problemas económicos con el contexto previo a la crisis de 2001 y que muestran a una Argentina "en retroceso".

Después se exhiben los resultados de las medidas que Lavagna impulsó desde el Ministerio de Economía en los primeros años del kirchnerismo: crecimiento, superávit fiscal, aumento del poder adquisitivo. El spot finaliza con la imagen de Lavagna acompañado por los principales candidatos de su espacio, como el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y la diputada Graciela Camaño.

El Frente de Izquierda-Unidad no solo apuesta por los spots tradicionales, en los que aparecen los candidatos enumerando propuestas. La izquierda también se inclinó por la ficción, con spots que emulan la serie española La casa de papel. El mensaje central de ambos tipos de producción es que "los responsables de pagar la crisis sean los capitalistas y no el pueblo trabajador". El desconocimiento de la deuda con el FMI es uno de los puntos principales, junto con otras propuestas como el aumento salarial o nacionalizar los bancos.

Otros espacios

El Frente NOS, encabezado por el militar retirado y exfuncionario de Cambiemos Juan José Gómez Centurión, lanzará dos spots que giran en torno del "orden" y de "la defensa de la vida". Con el rechazo a la legalización del aborto como principal estandarte, busca postularse como el "verdadero opositor" a la fórmula Fernández-Fernández.

El primer spot se titula "Si votás Fernández, votás aborto" y se dirige a los votantes del interior que se inclinaron por el peronismo en las PASO. El objetivo es profundizar el buen desempeño electoral que NOS logró en varias provincias en las primarias.

El segundo spot lleva la consigna "Sin orden, no hay país", y plantea una clara oposición a líderes sindicales y dirigentes sociales como Roberto Baradel o Juan Grabois.

Por último, el Frente Despertar, que lidera el liberal José Luis Espert, busca posicionarse en sus spots como una "oposición firme", ante un eventual triunfo electoral del kirchnerismo. Al mismo tiempo, plantean que Fernández tendrá que "hacer lo que hay que hacer" e introducir serias modificaciones en el rumbo económico para evitar una profundización de la crisis. La idea que subyace de fondo es que "el fracaso de Macri no le garantiza el éxito a Fernández".