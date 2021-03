Losardo presenta la renuncia y el Presidente define hoy su reemplazo

“La renuncia es hoy. Y la definición del nombre del reemplazo también”, asegura uno de los hombres de confianza del presidente Alberto Fernández, en las horas previas a lo que será la dimisión de Marcela Losardo como ministra de Justicia y el anuncio sobre su reemplazante, en una danza de nombres que ya lleva casi una semana.

Mientras la todavía ministra avisó a sus colaboradores que irá hoy a su despacho de la calle Sarmiento (¿ a juntar sus pertenencias?), ubicado a medio kilómetro de la Casa Rosada, el Presidente se preparaba junto a sus colaboradores para acelerar los tiempos. Con la agenda liberada por la cancelación de su viaje a Rosario-el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sufrió el fallecimiento de su madre hace pocas horas y se canceló la actividad de capitales alternativas-el mandatario continuó con las consultas internas, aunque hay una certeza: el cambio, que se rumoreaba durante el fin de semana pasado y reconocido por el Presidente el lunes en una entrevista televisiva, no pasará de hoy.

Con designación confirmada como postulante a embajadora en la Unesco-su pliego deberá ser aprobado por el Senado- Losardo participó ayer de la reunión de gabinete climático, en la Casa Rosada. Ya hoy no tenía actividades previstas, y en la secretaría de Legal y Técnica que encabeza Vilma Ibarra esperaban la comunicación de su renuncia para su publicación en el Boletín Oficial. La idea presidencial es anunciar su reemplazo hoy y que mañana el nuevo ministro asuma su cargo para evitar más dilaciones.

El presidente Alberto Fernández encabeza el act​o en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada en el que los gobernadores y las gobernadoras de todo el país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, suscribirán el acta compromiso "Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Presentes Gildo Insfrán y Marcela Losardo Enrique García Medina

¿Reemplazos? Tal como contó La Nación, el diputado rionegrino Martín Soria tiene hoy “menos chances” que hace unos días, y crecieron las acciones de Marisa Herrera, miembro del consejo consultivo (denominado Comisión Beraldi) que recomendó al Presidente una serie de reformas en la Justicia. Desde el massismo adjudicaban “escasas chances” al diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez, ya que-recordaban-tenía una postura “anti-Zaffaroni”, el exjuez de la Corte Suprema cercano a la visión de la ex presidenta Cristina Kirchner sobre el Poder Judicial. Y queda siempre expectante el viceministro Juan Martín Mena, soldado de la vicepresidenta en esa materia.

“Qué podemos decir…Marcela es una persona muy cercana a Alberto”, repetían ayer con tono melancólico dos ministros cercanos al Presidente cuando los periodistas los consultaban por la inminente dimisión de Losardo, “agobiada” según palabras del propio Presidente.

“Marcela me ha planteado la semana pasada -y ya lo había planteado desde antes-, que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, y más que otra actitud -porque el compromiso de Marcela es absoluto-, lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, dijo el Presidente, sin dar los motivos de ese agobio. Hoy tendrá la incómoda definición del reemplazo de su amiga y ex socia, una decisión que le ha costado tomar.

Conforme a los criterios de Más información