Lourdes Arrieta explicó por qué decidió abandonar La Libertad Avanza: “Me pusieron a mí como carne de cañón”

La diputada nacional Lourdes Arrieta habló tras abandonar el bloque de la Libertad Avanza en la Cámara baja y crear su propio monobloque, Fuerzas del cielo-Espacio Liberal (FE). “No puedo formar parte de un bloque que esté en contra de la agenda del Presidente”, dijo la mendocina y exclamó: “Me pusieron a mí como carne de cañón”.

Arrieta dialogó con la prensa luego de difundirse un comunicado acerca de su renuncia al bloque de LLA y justo antes de ser expulsada. “Un hecho tan delicado como los delitos de lesa humanidad no puede ser tratado a la ligera, y tampoco puedo formar parte de un bloque que esté en contra de la agenda del presidente”, explicó la diputada sobre su decisión.

“Por ahora estoy sola y he decidido crear mi propio monobloque. No puedo ser parte de un lugar donde no me respetan. Es evidente el maltrato y la falta de consideración; me dejaron sola y no investigan a quienes deben investigar”, señaló.

En ese sentido, pidió que se investigue a ciertos legisladores del espacio oficialista, a quienes acusó de ser los organizadores de la visita a represores en Ezeiza: “Deberían investigar al diputado Beltrán Benedit, que organizó la reunión, así como a Emilia Orozco y Lilia Lemoine, quienes estuvieron involucrados en la visita”.

Además, Arrieta negó que haya hablado con el presidente Javier Milei o con cualquier otro funcionario del Gobierno. “Nadie se comunicó conmigo”, aseguró y volvió a explicar cuál fue la intención de la visita de la cual ella formó parte: “Yo ya he explicado: fue una visita institucional y no me lavo las manos. Sigo apoyando las ideas de la libertad”.

Por otro lado, justificó su participación en los grupos de WhatsApp en donde se hablaba de la reunión con genocidas: “Como he estado en estos grupos de WhatsApp y en otros, la verdad es que cuando empecé a interiorizarme del tema, me di cuenta de la situación”. “También presenté una ampliación del proyecto que había presentado para que se cree una comisión investigadora”, señaló.

La creación de su nuevo espacio se conoció en horas de la noche del martes tras una jornada en donde hubo fuertes rumores sobre la posibilidad de la expulsión de la mendocina del bloque oficialista en Diputados. Sin embargo, Arrieta se anticipó y con un escrito dirigido al presidente de la Cámara, Martín Menem, se diferenció de sus colegas.

“Me dirijo a usted como miembro del Honorable Congreso de la Nación, en mi carácter de Diputada Nacional por la Provincia de Mendoza, Lourdes Micaela Arrieta, DNI 37.298.417, a efectos de poner en su conocimiento que he decidido conformar el Bloque “Fuerzas del Ciclo - Espacio Liberal”, con la abreviatura “FE””, dice el comunicado presentado por Arrieta.

“En virtud de las facultades del artículo 55 del Reglamento de la HCDN, tenga a bien dar por iniciados los trámites administrativos para su concreción, concediendo los atributos que correspondan al mismo, sin anteponer ninguna objeción al respecto”, justificó y pidió “el número de contratos de bloque que sean necesarios para su funcionamiento”, “una oficina en el Palacio del Congreso y mantener la oficina 655-755″.

Además, solicitó mantener su permanencia en las comisiones asignadas y continuar con su desempeño en la banca N° 162 del Recinto. “Como parte del oficialismo, seguiré defendiendo mis valores judeo-cristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, desde mi labor como legisladora”, aclaró.

En las últimas 72 horas, la diputada nacional cargó en duros términos contra el resto de la bancada de La Libertad Avanza y en especial contra quienes participaron de la resonada visita que repudiada por diferentes sectores de la oposición.

El sábado por la noche compartió una serie de capturas de mensajes de WhatsApp en donde dejaba en evidencia los preparativos para aquella visita y daba cuentas de quiénes la organizaron. En tanto que el domingo por la madrugada filtró un par de proyectos de ley que, sin mostrar las firmas, habrían propuestos los legisladores libertarios a favor de los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la últimas dictadura militar.

