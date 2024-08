Lourdes Arrieta expuso chats sobre la organización de la visita a represores y Lilia Lemoine la cruzó: “¿Viste que sí sabías a dónde ibas?”

Escuchar

Mientras la interna en el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) crece, Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que estuvo presente en la visita colectiva a represores en el penal de Ezeiza, expuso las conversaciones sobre la organización del encuentro y mostró los nombres, no solo de quienes participaron, sino también de otras personas que sabían sobre lo sucedido. “ Es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo ”, manifestó.

“ Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó ‘Comida informal con el Padre Javier’ , con una foto de perfil del libro ‘El Pacto’, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”, comenzó a explicar Arrieta.

Luego, continuó y adjuntó pruebas: “Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo ”.

Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo. pic.twitter.com/WsDeIZUPcH — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

Además, publicó una captura de pantalla en la que uno de los miembros del grupo compartió un archivo titulado “Causas escandalosas”, donde escribió: “ El Dr. Jaime L. Smart, preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba , enterado de la reunión de mañana, me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto en que nos cuenta varios casos de causas y sentencias que constituyen un escándalo. Tengan la certeza que es solo un puñado, pero que hay muchas más en todo el país”.

Por su parte, Lemoine reaccionó al mensaje en el que se envió el documento, a lo que Arrieta comentó: “ Intervino con un emoji del pulgar demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo ”.

El Dr. Enrique Munilla agrega un documento en .docx denominado "Causas escandalosas", a lo cual Lilia Lemoine interviene con un emoji del pulgar 👍 demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo. pic.twitter.com/zW484BxaFm — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

La respuesta de Lemoine a Arrieta

Lemoine le respondió a su compañera de bloque luego de que sacara a la luz la información sobre cómo se gestó la visita. “ ¿Viste que sí sabías a dónde ibas?” , le cruzó a Arrieta, quien tiempo atrás había declarado que asistió al penal sin saber a dónde la llevaban.

“Tu abogado, el mismo que le armó la causa a Milman, se mata de risa por lo bajo. Fuiste 100% funcional al kirchnerismo”, arremetió Lemoine, y continuó: “Tonta y mala. Quilombera es lo de menos, porque tu finalidad es hacer mierda gente”.

¿Viste que sí sabías a dónde ibas?

Tu abogado, el mismo que le armó la causa a Milman, se mata de risa por lo bajo.

Fuiste 100% funcional al kirchnerismo.

Tonta y mala. Quilombera es LO DE MENOS, porque tu finalidad es hacer mierda gente. https://t.co/CIZOf8Yu4s — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 25, 2024

Además, ante una respuesta de un usuario, quien le comentó que también estaba al tanto de la visita, la diputada libertaria señaló: “¡Siempre lo dije! Si yo sabia, ¿cómo no iba a saber ella? Lo dije siempre. Pero yo no fui nunca ni me involucré”.

Por último, Lemoine solicitó la salida de Arrieta de su cargo: “Para mí hay que pedir que sea expulsada de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación porque violó la ley de ética pública delante de todos”.

Los rumores sobre una expulsión de Arrieta del bloque

El miércoles se produjo una caliente reunión del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), la cual derivó en una denuncia por violencia de género radicada por Lourdes Arrieta contra su par Guillermo Mayoraz, a raíz de un cruce por la polémica visita de legisladores libertarios a represores en el penal de Ezeiza.

Tal como informó LA NACION, tras el encuentro circularon rumores sobre una expulsión de Arrieta del bloque libertario. Sin embargo, Arrieta rompió el silencio y manifestó: “Como liberal tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico”.

“¿Me quieren expulsar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, expresó, y continuó: “Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del Presidente la reivindicación de condenados por lesa humanidad. Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de quienes organizaron y con qué intenciones”.

