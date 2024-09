Lourdes Arrieta volvió a la carga contra Martín Menem: “No tiene huevos”

Escuchar

Corrida ya de La Libertad Avanza (LLA) y con un monobloque, Fe, la diputada nacional Lourdes Arrieta no deja de lado su fuerte enemistad con los Menem. El miércoles por la noche, la legisladora mendocina les achacó a los primos riojanos (Martín y Lule) ser una mala influencia para el presidente Javier Milei y volvió a cargar directamente contra el titular de la Cámara baja. No solo dijo que “no tiene huevos”, sino que además cuestionó su forma de conducción y aseguró que su colega Lilia Lemoine ofició como vocera de él cuando se desató el conflicto por la visita a represores en Ezeiza.

“ Lo repito: Martín Menem no tiene huevos. Y se lo dije de frente porque no supo llevar calma, no quiso escucharnos, preocuparse por el tema”, sostuvo en TN Arrieta, de vuelta contra el presidente de Diputados, en cuanto a lo que pasó en medio del escándalo que se desató en el bloque oficialista tras ese encuentro en la cárcel federal, que incluyó una foto y que terminó con su expulsión del espacio.

Convencida de que es Menem quien genera malestar interno, Arrieta recordó también el momento en que Oscar Zago se fue de la bancada pese a ser su jefe y dijo que eso ocurrió “fogoneado” por el titular de la Cámara. Segura además de que hay un “verticalismo nefasto” en LLA, pero que no es Milei quien baja esa línea, la diputada indicó sobre el Presidente: “Javier está mal rodeado y asesorado. Para mí el problema es el entorno. Se le están yendo diputados. Ahora hacen la incorporación de [Carolina] Píparo, que se había ido antes, todo por tratar de tener un número mayor, pero en el fondo están todos peleados. Para mí los Menem asesoran mal a Milei, los dos ”.

Incluso, Arrieta dijo que son los primos quienes “tienen influencia” sobre Karina Milei, y no la secretaria general sobre ellos. Además deslizó que cuando era armadora libertaria en Mendoza, antes de quedarse afuera de esa construcción partidaria por la visita a Ezeiza, coordinaba con los Menem y no con la hermana presidencial.

“Yo trabajé con los Menem, con Karina era muy difícil llegar, así que no puedo decir más. Martín Menem fue a la provincia a presentar el espacio y [después] me soltaron la mano. En un momento de equivocación de ciertos diputados podrían haber aclarado, nos podrían haber abrazado, tanto a Rocío [Bonacci] como a mí, las más jóvenes. Tanto que se pregona apoyar a la juventud, lo que menos hacen es eso. En ese momento tendríamos que haber charlado, aclarado lo que pasó en Ezeiza, las denuncias”, insistió Arrieta, que fue al penal junto a los diputados libertarios Bonacci, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

En eso, consideró que la expulsaron del bloque y del partido porque molestó que ella dijera la verdad al respecto de lo que pasó en aquella jornada ya que, cuando se debatía su eyección, publicó en su red social X los chats del grupo donde se coordinó el encuentro en la cárcel, que incluía además un proyecto que buscaba mejorar la situación procesal de los detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

“Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados y en algunos mensajes por WhatsApp que tengo desde el Ejecutivo, de un asesor de Lule Menem, me pidieron que me callara. Y, al no callarme, entré en ese tire y afloje de seguir perteneciendo o no a LLA, hasta que decidieron que no tenía que ser parte del espacio”, resumió Arrieta.

En medio de todo ese conflicto, una de sus principales detractoras fue Lemoine, bien cercana a los hermanos Milei. “Lilia es una señora mayor , con la que no he tenido mayor diálogo. No tiene justificativos para salir a hablar de mí, ni yo tampoco de ella. Yo creo que fue una vocera de Menem ”, marcó.

Por otra parte, y pese a que aseguró que sigue apoyando a Milei, no encomendó su voto a favor del posible veto del Presidente al financiamiento universitario, ni tampoco al Presupuesto. Dijo que lo tiene que analizar.

