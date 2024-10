Lousteau, duro contra Macri: “Si le entregan negocios, entonces está en contra de los jubilados y universidades”

Escuchar

En medio de varios frentes abiertos que tiene el gobierno de Javier Milei, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau cargó este viernes contra el expresidente Mauricio Macri. “Si le entregan negocios, entonces está en contra de los jubilados y universidades”, aseguró el legislador a raíz de las negociaciones y tensiones entre el libertario y el exmandatario para que el oficialismo se asegure votos en el Congreso para mantener los vetos presidenciales.

Con respecto al conflicto con las universidades por el pedido de mayor presupuesto y un veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, Lousteau aseguró que las instituciones públicas son sometidas a auditorías con frecuencia. “Las universidades deben ser los órganos públicos más auditados. Es una cruzada contra las universidades, por lo que representan. Son auditadas por la Administración General del Estado (AGN) desde afuera, mensualmente por la Secretaria de Política Universitaria, por las auditorias internas y por el propio Congreso. Las auditorías internas están publicadas”, indicó Lousteau en diálogo con Radio 10.

Fue en ese marco que apuntó contra Macri y Pro por blindar los vetos del Presidente a la reforma que aumentaba los haberes jubilatorios y la ley que incrementaba el presupuesto universitario. “Si hay un lugar, un espacio, que no se caracteriza por su transparencia es este gobierno y el Pro. A Macri si le entregan negocios, o si consigue lo que quiere del Gobierno, entonces está en contra de los jubilados y universidades. Si no le dan sus cosas, está a favor de jubilados y universidades. ¿Eso es transparencia?”, aseveró el integrante de la Cámara Alta.

Y luego agregó: “No es la primera vez que Macri y Pro hacen timbreos con jubilados y después hace una ley en contra de ellos. En la reforma de 2017 se le robó un trimestre a los jubilados”.



Por otro lado, apuntó contra Milei al asegurar que no es “transparente”. “No puede explicar qué hizo cuando le facturó al Banco Provincia, su declaración jurada, cómo un blanqueo al principio se permitía para funcionarios y narcos, cómo se ve que hay compra de votos, que mandaron 100 millones de pesos a la SIDE, que vivió en un hotel [Libertador] cuyo dueño es aportante de campaña, que eliminó una ley de nepotismo, cómo el que toma decisiones en casi todo [el asesor Santiago Caputo] no tiene un cargo, que tiene conflicto de intereses por todos lados y que restringió el acceso a la información pública”, enumeró el legislador.

Y sumó: “Milei esconde algo que es una cuestión ideológica, emocional de enojo y de odio contra la educación pública. Es el mismo presidente que habla de adoctrinamiento, que dijo que el Estado es una organización criminal, que quiso incorporar vouchers, que habló de la educación como privilegio. Creo que está claro lo que está pasando”.

En otro tramo de la entrevista, también lanzó críticas al ministro de Economía, Luis Caputo, por no viajar a otras provincias y sólo concentrarse en algunas variables económicas. “Es bueno que el dólar esté tranquilo, que la tasa de interés que tiene que pagar la Argentina esté bajando, que baje la inflación”, admitió, para luego advertir: “No veo ningún equilibrio o preocupación de que lo que le está pasando en la Argentina es real. Cuando ves los datos de la construcción, del consumo, industria, combustibles, tenemos nueve meses de caída. Se decidió hacer una devaluación ya con una inflación muy alta, se aumentó la inflación, bajó el consumo, los ahorros se están usando para poder vivir. Ves un Gobierno que solo mira una parte de la economía y de la sociedad, y la otra parte no la registra”.

Finalmente, aseveró: “Hay un ministro de Economía que pide a los empresarios que inviertan, pero uno no ve deseos de invertir en la economía real porque el consumo no repunta y porque a pesar de la euforia financiera hay debilidades. Cuando alguien le advierte que mire otras cosas, acerca de fragilidades o problemas, el Presidente se enoja. Y el ministro no se anima a ir al Congreso e insulta desde Twitter o desde un atril”.

