El actor Luis Brandoni fue uno de los nombres que se barajó para acompañar a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente. De todos modos, hoy el Presidente anunció que quien lo acompañará en la fórmula de Cambiemos es el peronista Miguel Ángel Pichetto , quien ayer estuvo en Odisea Argentina en un mano a mano con el periodista Carlos Pagni.

"A mi no me tiembla la pera porque me he criado en un partido donde los que disientes no son enemigos", sostuvo el actor en una mesa de debate en el programa de Terapia de noticias, el programa de LN+. Además, definió la decisión de la fórmula como "un episodio político de trascendencia, más allá de la reacción de los mercados que ha sido positiva aunque nunca se sabe hasta cuándo".

El conductor Diego Sehinkman bromeó: "Tengo una noticia para darte. Tenés un peronista en casa". "El peronista vino a nuestra casa y él sabe que el espacio se llama Cambiemos. No creo que esto sea una inquietud de Pichetto en este momento", respondió el invitado.

"Me da la sensación de que, quienes estamos involucrados en la política, estamos satisfechos y sorprendidos, como lo estuve yo hasta hace un rato. Me parece que es un hecho importante porque esto afirma la decisión de seguir adelante con la democracia y la república", celebró Brandoni.

"Tengo entendido que hubo varios nombres en danza que se analizaron", dijo el actor. "Yo pertenezco a un partido democrático. Al señor Pichetto lo conozco hace muchos años. Lo considero porque es un hombre que se comporta de manera civilizada y tiene vocación democrática", reconoció.

Al hablar del "amigo Pichetto", a quien dijo conocer desde que el actor fue diputado entre 1997 y 2001, destacó: "Creo que ha sido muy fiel a los gobiernos a los que perteneció y me parece que nunca ha faltado a las convicciones democráticas. Su enojo, hace unos días, porque se frustró el peronismo federal fue muy grande y creo que eso ha tenido mucho que ver en su decisión de aceptar esta ofrecimiento del Presidente".

Sumado a esto, Brandoni aclaró que no se siente defraudado sino que describió esta decisión como "un avance extraordinario en materia política". Y proyectó: "Esto va a durar. Lamentablemente el fracaso de la alianza, con un vicepresidente que se fue porque no le gustaron las cosas, es un acto de una irresponsabilidad atroz, que costó carísimo pero esto no va a ocurrir con Pichetto".

El actor habló de la posibilidad de que Cambiemos modifique el nombre y dijo que no querría que eso suceda: "Si mañana se cambia el nombre, es probable que antes de las elecciones se incorpore otro. No modifica nada". Y agregó: "Corremos el nombre de sumar a otro espacio político y tengamos que volver a cambiarlo".

Además, al hablar del acercamiento de Sergio Massa con el kirchnerismo, escribió: "Es inquieto, por decirlo de alguna manera, o poco estable. Creo que está muy desconcertado y lo lamento porque en un momento apareció como un fenómeno dentro del peronismo con cierta frescura y aire fresco. No sé qué ocurrió. Me parece que está un tanto desorientado".

