Luis Brandoni se opone a una alianza con el peronismo: "El Gobierno puede solo"

El actor y simpatizante de Cambiemos Luis Brandoni participó de Terapia de Noticias, el programa emitido por LN+, y le apuntó al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sobre la propuesta de ampliar Cambiemos y sumar a referentes peronistas."El Gobierno puede solo", dijo.

Cornejo propuso un acuerdo electoral más que un acuerdo programático, y este planteo descolocó a la Casa Rosada, que ayer buscaba darle magnitud institucional a un pacto de gobernabilidad con la oposición dialoguista. "No tiene nada que ver con lo que propuso el Gobierno. En el acuerdo electoral se tiene que hablar entre los socios, con el partido del radicalismo", opinó Brandoni.

El actor calificó de "razonable" el plan del Gobierno. "Estos diez puntos no son más que lo normal para un país que quiere desarrollarse con cierta normalidad, no con perversión", dijo. Y criticó los recientes dichos de Sergio Massa que expresó sus temores sobre que exista en el Gobierno una intención detrás del acuerdo para dividir a la oposición. "Que digan que esto es el propósito del Gobierno para dividir al peronismo es inútil. No es necesario echar leña al fuego de esta división... Ya está muy dividido", concluyó Brandoni.

