Luis Caputo y Juliana Di Tullio discutieron por el envío de lingotes de oro al exterior: “Son tan burros vos y tu colega”

Escuchar

En las últimas semanas surgió una polémica en torno al envío de lingotes de oro del Banco Central (BCRA) hacia el exterior del país. La medida fue muy cuestionada por dirigentes de Unión por la Patria, pero respaldada por el Gobierno y fundamentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de generar un rendimiento extra de los activo. En medio de las idas y vueltas, la senadora Juliana Di Tullio se cruzó con el funcionario luego de hacer un pedido de información para conocer los detalles del giro del patrimonio nacional. Caputo le hizo notar un error y criticó el aumentó de su sueldo en el Senado.

Este lunes, en horas del mediodía, Di Tullio dio a conocer a través de sus redes sociales que el pasado 29 de julio envió junto al también senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y una nota a Luis Caputo “exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior”. Sin embargo, Di Tullio aseguró que no obtuvo respuesta y que por lo tanto “de persistir en ello” iniciará “acciones legales”.

Horas más tarde, el ministro citó la publicación de la senadora kirchnerista y le marcó un supuesto error a la legisladora. “ Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a Economía en lugar de al Banco Central ”, disparó Caputo y siguió: “Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se autoaumentan el sueldo a $9.000.000. Bravo senadora!”.

El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica.

O sea, al burro.

Cdo lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit. https://t.co/4fOr0gu3co — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 20, 2024

El mensaje del funcionario no pasó desapercibido, y Di Tullio salió a contestar: “El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica. O sea, al burro. Cuando lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit”.

En las explicaciones publicas que dio el ministro de Economía indicó: “Es una movida muy positiva del Central. Porque hoy tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio: no lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro afuera, podés sacarle un retorno y la realidad es que el país necesita maximizar el retorno de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central, sin hacer nada, es negativo para el país. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”.

Este rumor empezó a crecer a mediados de julio, luego de que el diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, informara que había realizado un pedido de acceso a la información pública para preguntar si hubo operaciones de envío de lingotes de oro durante junio.

“En especial, si el día 7/6/2024 hubo una partida y el día 28/6/2024 hubo otra; si así fuera qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways, caso contrario indique empresa de transporte y por qué línea aérea fueron enviados”, solicitó. En la carta, también preguntó si estaba previsto un nuevo envío de partidas, aunque al momento no hubo respuesta oficial.

LA NACION