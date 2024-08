Luis D’Elia respaldó a Fabiola Yañez y tildó a Alberto Fernández de “narcisista, manipulador y golpeador”

Escuchar

El dirigente Luis D’Elia criticó con dureza al expresidente Alberto Fernández tras la denuncia que recayó sobre él por violentar a su expareja Fabiola Yañez. “Me di cuenta de que estaba ante un narcisista, manipulador, golpeador”, dijo el referente piquetero luego de que se difundieran las imágenes de la ex primera dama lastimada. Días antes, había cruzado mensajes con el exmandatario: “Estuvo media hora explicándome que él jamás la toco, que jamás había hecho semejante cosa, que como yo podía creer eso. Me sentí profundamente traicionado, estafado”.

D’Elia escribió entonces en su cuenta de X que si “Fernández tiene un poco de dignidad, tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino, y pegarse un tiro en la cabeza”.

Este lunes, en diálogo con Radio con Vos, el dirigente fue por más y apuntó: “Leandro N Alem, Lisandro de la Torre, René Favaloro, Salvador Allende… en momentos límites de la historia, arrinconados y acorralados por distintas cuestiones buscaron dignidad, ¿no? Encontraron en una palabra que Alberto no conoce y se llama dignidad”. “Me equivoqué en realidad cuando dije eso, porque el tiro ya se lo pegó. Hoy es un cadáver político que transita las calles de la Argentina”, arremetió contra Fernández.

Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes obviamente no le contesté estaba muy caliente 🔥 pic.twitter.com/2E3dlHtNUn — Luis D'Elia (@Luis_Delia) August 9, 2024

Al hablar sobre que el expresidente debería quitarse la vida, D’Elia fue denunciado por incitar el suicidio. “Eso no tiene ninguna identidad siempre y cuando él no intente suicidarse o se suicide; por lo tanto, no le veo ni el más mínimo atisbo de dignidad para que de un paso como el que dieron los grandes que te dije”.

“Nos indignó a todos. Si a Fabiola le pasa eso, ¿qué puede esperar una compañera mía de Gregorio de Laferrere? Es una cosa horrible, cierta, que nos hace quedar mal a todos. Después vienen los caranchos, los que quieren manipular esto. Me dio mucho asco y vergüenza lo que hizo”, prosiguió el dirigente social.

Para D’Elia, este hecho afecta a la política y a la democracia en general “más allá del peronismo” y dijo que empieza a sentir un contexto similar al de 2001. “Que se vayan todos, que no quede uno solo”, dijo y tuvo también un momento de autocrítica durante la entrevista. “En el kirchnerismo no dejamos cagada sin hacer”, sumó y marcó: “Cristina pone a La Cámpora, luego lo pone a Daniel Scioli y lo sabotea, luego lo pone a Alberto y lo sabotea… y ahora aspira a otro sabotaje más”.

D’Elia dijo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof podría ser un candidato “porque es un buen tipo, preparado, con condiciones. “Pero si le impone que el hijo [Máximo Kirchner] sea el presidente del peronismo, que Mayra Mendoza sea la candidata a gobernadora vamos a la séptima derrota. Es un desastre”, consideró.

