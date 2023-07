Luis Juez contradijo a Sergio Massa, renovó sus críticas a Schiaretti y advirtió por un “clima enrarecido” en Córdoba

escuchar

De cara a las PASO, y a poco de la reciente victoria del peronismo en Córdoba, Luis Juez advirtió por un “clima enrarecido” en la provincia, habló de una “conurbanización feroz” y rechazó que el oficialismo hubiera ganado la elección “militando” como sugirió Sergio Massa. En LN+, el senador de Juntos por el Cambio expuso que existe una “utilización salvaje del aparato estatal”.

“El clientelismo político ha llegado a un nivel, el kirchnerismo ha bajado tanto la vara que lo que antes parecía que daba vergüenza, ahora pasa. Hoy se ha conurbanizado la política de manera feroz: repartir cualquier cosa, sacar a cualquier trabajador y obligarlo a que vote: esas cosas que aborrecíamos de los regímenes monárquicos de algunas provincias han pasado en los municipios (de Córdoba)”, describió en +Nación, conducido por José del Río.

El triunfo de Llaryora el 25 de junio y la victoria este domingo de Daniel Passerini en la pelea por la intendencia de la capital provincial trascendió los límites de la provincia y uno de los dirigentes que se hizo eco de ese logro del peronismo local fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien destacó que a esa elección “la ganaron militando”. “Y es algo que muchos de los nuestros deben tener en cuenta. Allá salieron de atrás de los escritorios, asumieron los errores y fueron a abrazar a la gente”, dijo.

En desacuerdo, Juez rechazó la afirmación del precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) e insistió en que lo que hubo fue un uso abusivo de los recursos del Estado. “Los tipos están muy salvajes, Massa ponía como ejemplo a Córdoba, decía que eso es militar. No, eso no es militar, es la utilización salvaje del aparato estatal con el objetivo de un resultado electoral”, expresó. Remarcó que nunca lo vio.

Por fuera de la discusión provincial, el excandidato a gobernador se refirió al panorama político nacional a dos semanas de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, en tono crítico sugirió un escenario abierto. “En un país con más del 40% de pobreza, un chanta como Massa tiene una gran oportunidad”.

Rumbo a esta primera instancia electoral, señaló que en Córdoba percibe “un clima enrarecido” instalado a partir del intento de Schiaretti de avanzar en su integración a JxC con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta pero resistido por dirigentes como Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.

“El escenario de Córdoba para las PASO lo enrarecieron producto de una estrategia no muy inteligente pero que le dio resultado (al gobernador): simulaba ser parte de algún componente de Juntos por el Cambio (JxC) que podría cerrar pero advertimos que lo que buscaba era ganar Córdoba y la ciudad y no había ninguna posibilidad de que estuviera en una fórmula de Juntos por el Cambio porque siempre iba a ir con un peronista”, recapituló.

Pese a las expresiones del mandatario provincial sobre un hipotético acuerdo postelectoral, el legislador aseguró que, a futuro, tampoco “hay posibilidad de que integre nada” y le quitó cualquier chance de conseguir buenos resultados en su candidatura a presidente.

“En Córdoba, la presencia en la boleta presidencial le da un hándicap importante para ser de los mas votados, pasado el 13 de agosto no tiene perspectiva: a nivel nacional no tiene ni medio punto”, asevero´.

