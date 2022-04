Luis Juez habló sobre la designación que hizo Sergio Massa: “Es un menú a la carta del peronismo”

El senador Luis Juez anticipó que denunciará penalmente a Cristina Kirchner por la división del Frente de Todos en la Cámara alta, que sirvió para que el kirchnerismo se quedara con su silla en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla a los jueces. “Estoy de guardia, anoche me fui a dormir temprano y me robaron una silla en el Consejo”, comenzó.

La fractura no ocurrió en Diputados, donde Sergio Massa sorprendió al aceptar la designación de la opositora Roxana Reyes en representación del organismo de la Cámara baja.

Sobre esta última decisión, Juez lo minimizó. “Tampoco lo vamos a poner a Massa en un lugar destacado. Es un menú a la carta que prepara siempre el peronismo. Tampoco vamos a hablar de San Sergio Massa”, ironizó, en diálogo con TN.

El legislador apuntó contra el oficialismo y sostuvo que con esta última decisión “le han hecho daño a las instituciones”. “Nos robaron la banca del Consejo de la Magistratura porque [Cristina Kirchner] tiene una obsesión por la Justicia, un temor, un pánico que no lo puede disimular”, lanzó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner sale del Congreso de la Nación Fabián Marelli - LA NACION

En otro momento de la entrevista, Juez fue consultado sobre si no fue similar a lo ocurrido con la decisión de Juntos por el Cambio de designar a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura, durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre esto, respondió: “El ladrón cree que todos son todos de su condición, pero fueron otras circunstancias, fue de otra manera, con una votación interna, con otras condiciones. Nadie alteró lo que la gente votó”.

Luego, arremetió contra la vicepresidenta a quien calificó de “no tener límites” y de tener una “desesperación casi exasperante” a la hora de conseguir sus objetivos. “Lo de Cristina no tiene justificativo. El bandido cree en serio está todo permitido. A parte, lo podríamos haber discutido, no esperar que sean las 00 para saltar la tapia. No tienen limite, es una banda de inescrupulosos que no tiene limites, están dispuestos a hacer cualquier cosa, por eso hay que tener la guardia levantada”, expresó Juez. Y siguió: “Cristina cree que puede hacer todo, que es la República, la democracia las instituciones, que por encima de ella puede estar a medio metro Dios, pero nada más”.

El senador aseguró que denunciará penalmente a la exmandataria. “Lo que hizo es típico de los mecheros que aprovechan una distracción. La voy a denunciar penalmente no sabe con quien se mete. La voy a seguir hasta el final de mi vida, no he ido al Senado a convertirme en un timorato. Conmigo no”, cerró.