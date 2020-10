Luis Majul, en LN+ 13:36

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 22:39

Antes de abordar el tema central, quiero detenerme unos segundos para hablar de los diez años de la muerte de Néstor Kirchner. Con el debido respeto por el dolor de su familia y de sus amigos, no creo que a su muerte haya que presentarla como un sacrificio por la patria.

Murió porque no se cuidaba. Y su médico personal, Luis Buonomo, se lo advirtió una y mil veces. De hecho, Kirchner lo eligió a él, porque sabía que no tenía la personalidad como para obligarlo a hacer nada.

En segundo lugar, tampoco creo que la muerte haga buenos de un día para el otro, a quienes, básicamente, no lo fueron. Los hechos de corrupción en los que estuvo involucrado y su manera de hacer política me eximen de mayores comentarios.

En tercer lugar, el kirchnerismo supo hacer uso y abuso político de su muerte. Primero, lo presentaron como un alivio. Había muerto el malo, y la buena iba a ser reelecta por la empatía que generaría su pérdida.

Durante la última campaña, invirtieron los términos de la ecuación: si Cristina era la mala, Alberto Fernández, que sería la continuación de Néstor, representaría todo el bien que necesita el peronismo para cambiar el país. "Vamos a volver para ser mejores", repetía el slogan de campaña. Hasta ahora todo parece indicar que volvieron peores, y todavía no se cumple ni un año de gobierno.

En el programa del lunes, después de leer tres veces su carta, dijimos que nos pareció que en esa rara convocatoria al diálogo había, como ella misma reconoció, una negadora de manual.

¿Cuál fue, en realidad, el mensaje más importante que quiso darnos la vicepresidenta, quien se autopercibe como una figura única, por encima de todos y de todas? Para mí, el más fuerte es el que más conmoción produjo, es el que debe ser leído como su despegue oficial del gobierno de Alberto Fernández. Cristina dejó en claro que esta no es su administración y se autoexcluyó de culpa y cargo, en el peor momento de la administración. Cuando las papas queman más que nunca.

El segundo mensaje que nos envió es más sorprendente todavía. Convocó a un dialogo con todos: con la oposición, los empresarios, los sindicalistas, los dueños de los medios "hegemónicos" y los periodistas. Es decir: los mismos sectores que ella misma se encargó de hostigar continua e incansablemente. Todo el tiempo. Incluso en la cartita que escribió. Y lo hizo de la peor manera.

Desde que Mauricio Macri asumió como presidente, sin participar del traspaso de mando, hasta el último día del gobierno no peronista, con ataques que excedieron, por mucho, la mínima convivencia con una fuerza política que le ganó la elección. Incluso en su estrambótica carta los volvió a fustigar y a responsabilizar por el actual estado del país.

¿Por qué lo hizo? Mujer política e inteligente como es sabe que por sus características personales es la menos indicada para convocar a un diálogo de todos. ¿Lo hizo porque en el fondo sabe que la oposición rechazará su invitación y entonces argumentará que ella es la que busca la unidad y que son los dirigentes de Juntos por el Cambio los que en verdad no la desean? ¿Lo hizo para dejar en evidencia lo que definió como una "incertidumbre insoportable" y para exponer a un gobierno del que no se siente parte?

Sus militantes parecieron entender bien el mensaje. Lo decodificó. Yo fui generosa. Acepté hacer una coalición con mis peores enemigos, quienes -como Sergio Massa- amenazaron con meterme presa a mí y a los chicos grandes de La Cámpora. También me junté con quienes escribieron libros contra mí, como Vilma Ibarra y Matías Kulfas. Y, como si esto fuera poco, al más crítico de todo, lo ungí como Presidente. Más generosidad política, no se consigue. Pero esto no está funcionando y mucho más no puedo hacer. Hasta aquí llegó mi responsabilidad. Después no digan que no les avisé.

Es curioso que Alberto Fernández, otro animal político del peronismo y del poder, haya interpretado la carta de Cristina como un apoyo absoluto a su gestión. Si, en efecto, lo entiende así, él también necesitaría, como Cristina, un buen psicoanalista.

Es cierto que, en privado, tanto Cristina como Máximo Kirchner y Sergio Massa, ya le habían pedido al Presidente cambios de gabinete. El de Santiago Cafiero, para empezar. Y el de tres o cuatro ministros, en particular, todos del riñón del Presidente. La de Justicia, Marcela Losardo, y el de Trabajo, Claudio Moroni, junto a María Eugenia Bielsa, por ejemplo, fueron señalados con el dedo una y otra vez.

Es cierto, entonces, que Fernández ya venía soportando el embate. La novedad aquí es que ahora ella lo hizo público, con todo lo que esto implica. Y esto no lo ayuda, sino que lo debilita y afecta la autoridad presidencial, ya -por cierto- bastante deteriorada.

Con todo lo que hizo la vicepresidenta, a diez años de la muerte de Néstor Kirchner, no solo tiene una fuerte repercusión dentro del Frente de Todos. También la tiene en el principal partido de la oposición, Juntos por el Cambio. Y en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes intentan llegar a un acuerdo sobre los desplazamientos de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Miguel Angel Pichetto sorprendió a propios y extraños recogiendo el guante y anticipando que su fuerza política debería aceptar la convocatoria de Cristina Fernández. ¿Qué le habrá pasado a Pichetto? O le agarró un ataque de institucionalidad o debe estar comprendiendo la profundidad y la gravedad de la crisis, y debería estar trabajando desde las sombras para que se produzca el encuentro. En todo caso, Pichetto, excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, le debe a su fuerza y al 41% que lo votaron una explicación más argumentada, más lógica y más articulada.

Al mismo tiempo, Elisa Carrió, en una entrevista muy rara, afirmó que no creía en la sinceridad de la propuesta de Cristina Fernández porque su naturaleza es la de una mujer tomada por el resentimiento y por el odio. Sin embargo, a las pocas horas, en otra jugada sorprendente, firmó un comunicado de la Coalición Cívica pidiendo que los senadores de Juntos por el Cambio ayuden a construir los dos tercios que necesitaría Daniel Rafecas para ser elegido Procurador General de la Nación.

Los argumentos que utilizó fueron parecidos a los esgrimidos por ella misma, en abril de 2003, cuando llamó a votar a Néstor Kirchner como presidente, para una segunda vuelta que al final no tuvo lugar, debido a la renuncia del candidato Carlos Menem. Dijo, palabra más, palabra menos, que si no se vota a Rafecas lo que venga será todavía peor. ¿Carrió tiene información reservada de la que el resto de los mortales carecemos?

Aunque el dólar blue haya bajado a 184 pesos, nadie, ni dentro ni fuera del Gobierno, cree que el desbarajuste con el tipo de cambio haya terminado porque está montado en el contexto de una profunda desconfianza en el Gobierno, en el Presidente, en la vicepresidenta y en una buena parte de la oposición.

Conforme a los criterios de Más información