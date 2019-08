El meme que circuló de Luis Majul con una camiseta de La Cámpora Crédito: Captura de pantalla

16 de agosto de 2019 • 21:19

"¿Por qué estuve con Alberto Fernández?", lanzó el periodista Luis Majul en su programa de TV. Y siguió, irónico: "Pregunta misteriosa para un montón de gente". Entonces, respondió: "Soy periodista. ¿Qué fui a hacer? Ustedes me conocen, ¿no? ¿Para qué le pido una entrevista a un candidato a presidente?".

Según dijo, el encuentro, que se realizó ayer en la oficina del candidato presidencial, duró poco menos de una hora. "¿A qué pude haber ido? A pedirle una entrevista porque le había dado entrevistas a muchas personas y todavía a nosotros no", dijo.

"Tengo una noticia para darles: voy a entrevista a Alberto Fernández. ¿Quieren hacer memes conmigo y la camiseta de La Cámpora? Háganlos muchachos, a ver si son divertidos", ironizó, mientras pasaban en el aire de A24 la foto que circuló en redes sociales. "¡Qué divertido! Ríanse". Luego, lanzó: "Que se despreocupen los que están preocupados. Mis convicciones no las voy a dejar en un estudio de televisión" (en clara referencia a la recordada frase de Néstor Kirchner en su primer discurso como Jefe de Estado, que dijo: "(...) me sumé a las luchas políticas con valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada"

Majul, en este anticipo de la entrevista que se verá el domingo, describió a Alberto Fernández y dijo: "Es una figura muy importante de la Argentina a la que he criticado y voy a seguir criticando; con la que no estoy de acuerdo en muchas cosas, sobre todo, en la posición vinculada a las causas judiciales de Cristina".

Además, el periodista contó que "un montón de veces" llamó y envió cartas oficiales a Cristina Kirchner para entrevistarla. También dijo que desde "hace años" está detrás de Barack Obama. "En algún momento creo que lo voy a entrevistar. Soy periodista, no necesito ser amigo, enemigo, militante o no", concluyó.