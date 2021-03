Luis Majul: “Axel Kicillof, Beatriz Sarlo, y la vacuna ‘por debajo de la mesa’”

Para quienes preguntan qué tenemos que ver nosotros con la declaración de Beatriz Sarlo sobre la que hoy está hablando todo el mundo, voy a ser claro y breve.

El sábado 27 de febrero Beatriz le dijo Alejandro Horvat, periodista de LA NACION, que solo revelaría públicamente quién le había dado la vacuna “por debajo de la mesa” si se lo preguntaba un fiscal. Entonces, nosotros alertamos sobre esas declaraciones periodísticas al juzgado que tramita la denuncia original sobre el vacunatorio vip. Horas después, el juzgado dispuso la comparecencia de Sarlo.

Sin embargo, luego de varios días, no conseguían hacerla efectiva. Cuando me enteré, le escribí a Beatriz y le advertí que no la encontraban. Entonces ella me envió los datos para poder ser citada y declarar. Eso ocurrió en la mañana de hoy. Y ahora quedaron involucrados, además de Sarlo, el gerente general de la Editorial Siglo XXI, Carlos Díaz, y la esposa del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, Soledad Quereilhac.

Axel Kicillof, Beatriz Sarlo y la vacuna "por debajo de la mesa" - Editorial de Luis Majul - 10/03

¿Por qué? Porque Sarlo declaró que Díaz la invitó a inocularse como parte de la campaña del gobierno de la Provincia, cuyos funcionarios buscaban legitimar la aplicación de la Sputnik V, frente a una supuesta campaña antivacunas.

Esto no es un invento nuestro. Lo aclaró la propia compañera del gobernador Kicillof en un comunicado. La respuesta de la intelectual fue ejemplar: les dijo que ella solo se daría la vacuna cuando le tocara por edad y por lugar de residencia.

Lo que les molesta a Kicillof en particular y al kirchnerismo en general es que los coloquen en el lugar de los viles que repartían vacunas para los amigos. Pero la verdad es que cuando uno termina de ver toda la película se da cuenta de que el gobernador quedó embarrado, en el medio del lodo, porque el que politizó la aplicación de la vacuna fue él.

Para que se entienda: no hay ningún gobierno de ningún país del mundo que- en medio de semejantes restricciones para conseguir las vacunas- haya convocado a artistas, intelectuales, famosos o influencers para sostener la campaña de vacunación.

Lo que siempre intentaron Kicilloff, Cristina Kirchner, los chicos grandes de La Cámpora y también Alberto Fernández, Ginés González García y Carla Vizotti es hacer campaña política con la salud de todos. Hacerte creer que ellos serían los semidioses que te regalaran la Sputnik V para que vos no murieras de Covid.

Sarlo dijo en su momento: prefiero morirme atragantada de Covid antes de recibir una vacuna por debajo de la mesa. Y yo me atrevería a agregar: prefiero que me insulten los extremistas kirchneristas por las redes que dejar de cumplir con mi deber ciudadano de auxiliar a la Justicia para que investigue y condene cualquier hecho de impunidad.