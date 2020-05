Luis Majul: "Cristina Kirchner, a la caza de los jueces que la investigan"

Editorial de Luis Majul en LN+ 18:10

Luis Majul 5 de mayo de 2020

Hasta hace pocas horas, la sorpresiva embestida de Cristina Kirchner contra Juan Bautista Mahiques no se terminaba de entender. ¿Por qué una dirigente con tanto poder atacaría así a un funcionario judicial de menor rango? Mahiques hoy es el jefe de los fiscales de la Ciudad. Pero durante el gobierno de Mauricio Macri había sido representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué ella se había molestado en viralizar afirmaciones de la jueza de la Cámara de la Casación Penal Ana María Figueroa, quien había denunciado presiones, pero no había mencionado a Mahiques? ¿Por qué Cristina, que no suele dar puntada sin hilo, ponía tanta energía en semejante movida?

La respuesta, cuando no, la obtuvimos del mayordomo político, Oscar Parrilli, una suerte de Superagente 86: cuando lo mandan a espiar, el tipo toca el timbre. Porque Parrilli, sin tomar nota de que la propia jueza Figueroa ya había desmentido que Mahiques la había presionado, terminó sobreactuando la postura de su jefa. ¿Y qué hizo?: Pidió la nulidad de la causa que investiga el Memorándum de entendimiento con Irán.

Vamos de nuevo. Pretendió pulverizar el juicio. Hacer desaparecer el expediente. Y con un argumento absurdo. Mejor dicho: bien tirado de los pelos. Lo explicamos: como a él también está procesado, anunció, de manera pomposa: "Yo estoy acusado en la causa donde votó Figueroa y voy a pedir la nulidad del fallo porque fue viciada la voluntad de los jueces".

¿Entendés el objetivo de la nueva tramoya? ¡No quieren ir a juicio! Porque todavía Cristina y Parrilli, entre otros, deben comparecer ante la sala cuatro de la Cámara de Casación integrada por Figueroa, Mariano Borisnky y Gustavo Hornos. Pero la vicepresidenta, como presume que tal vez le pueda ir mal, mandó a su sabueso del Instituto Patria a romper todo.

Entonces Parrili, que siempre llega tarde donde nunca pasa nada, dejó en evidencia que lo único que les importa no es probar su inocencia, sino algo muy distinto: que les anulen el juicio.

Es decir: Ni Cristina, ni Parrilli, ni la mayoría de los exfuncionarios kirchneristas investigados por la Justicia, se defienden con la verdad. Con su verdad. Solo lo hacen con chicanas procesales o argumentos políticos. Ataques personales, insultos, y el estrambótico argumento del lawfare.

Lo hicieron con Claudio Bonadio. Y fueron por todo. Porque no dudaron en atacar a su hijo para tratar de doblegar su voluntad. Menos mal que no pudieron. Porque la causa de los Cuadernos, Hotesur, Los Sauces y Obra Pública, aún con Bonadio fallecido, siguen vivitas y coleando. Y a pesar de que el Frente de Todos ganó las elecciones y Cristina pudo ubicar a los chicos de La Cámpora en las cajas más jugosas del gobierno nacional.

Pero no solo fueron a la caza de Bonadio. También embistieron contra el juez federal Julián Ercolini, y los propios camaristas Hornos y Borinsky.

No te pido que me creas a mí. Fijate mejor en las recientes declaraciones de Alberto Fernández. Las hizo en un momento como candidato, y en otro momento como Presidente electo. Y fíjate qué coincidencia. ¿Sabés quiénes fueron los únicos jueces a los que Alberto Fernández mencionó, con nombre y apellido? A Bonadio, Ercolini, Hornos y Borinsky.

De manera que, si uno fuera muy mal pensado, diría que los ataques contra estos jueces acontecieron durante los días en los que Cristina Kirchner y Alberto Fernández hicieron un pacto. Un pacto político-judicial. Un pacto que habría consistido en el siguiente intercambio:

Yo te hago presidente, pero vos me sacás de encima a todos los fiscales y los jueces que me investigan.

¿Cómo? No te escucho. ¿Vos decís que Cristina no sería capaz de eso? Nosotros diríamos que si. Si no, acordate de cuando le exigió a Parrilli apretar a los jueces.

Está en la escucha de una conversación de tal día a tal día . Escuchas incluidas en un expediente judicial que obtuvimos y publicamos porque las consideramos de verdadero interés periodístico.

Por lo demás: bien se podría concluir que Cristina sigue enojada con el Presidente, a pesar del esfuerzo que hace Alberto Fernández para gobernar. Vos te preguntarás por qué. Bien. Acá va una respuesta deductiva: porque, de acuerdo a la concepción de la política que tiene la vicepresidenta, el jefe de Estado no estaría cumpliendo con su parte del trato. No le estaría garantizando la impunidad.

Y ahora, si se nos permite, queremos recordar, muy brevemente, en qué consiste el juicio por el Memorándum de entendimiento con Irán. La causa a la que Cristina quiere pulverizar.

En 1992 un atentado terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires produjo 22 muertes y 242 heridos.

El 18 de julio de 1994 pusieron una bomba en la AMIA. Murieron 85 personas.

El 25 de octubre de 2006, la justicia argentina determinó la responsabilidad del Estado iraní.

Además ordenó la captura de siete exfuncionarios iraníes y un libanés de Hezbolah.

El 7 de noviembre de 2007 Interpol emitió circulares rojas para capturar a los sospechosos iraníes.

El 26 de marzo de 2011 Pepe Eliaschev aseguró que había un pacto secreto entre la presidenta Cristina Kirchner y el gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad para tender un manto de olvido al atentado terrorista.

El 20 de abril el entonces canciller Héctor Timmerman dijo que se trataba de una noticia falsa.

El 27 de enero de 2013 Cristina anunció por Twitter el acuerdo de entendimiento.

El 27 de febrero de 2013 el parlamento lo transformó en ley.

Dos años después, el 13 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina, a Timmerman, a Andrés Larroque, a Luis D'Elía y Fernando Esteche por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También por haber formado parte de una supuesta "confabulación destinada a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní en la causa AMIA".

El viernes 16 Nisman aseguró que concurriría el lunes siguiente al Congreso para dar un informe.

Horas después apareció muerto en el departamento que alquilaba en Puerto Madero.

El 23 de diciembre pasado, después del triunfo del Frente de Todos, el Tribunal Oral Federal número 8 revocó el pedido de prisión preventiva de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa del memorándum.

Los jueces José Michelini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado argumentaron en su fallo que ya no había motivos para pensar que pudiera entorpecer la causa.

Ahora vos te estarás preguntando por qué decimos que a Cristina no le alcanza con tener el beneficio de la libertad. Por qué quiere ir a la caza de cada uno de los fiscales y los jueces que la investigan. Porque, siempre, al final del día, se le terminan viendo los hilos de la marioneta. Si no ¿qué otra cosa buscaría al visibilizar declaraciones de una jueza de tercera instancia en una radio "del palo"?

Para ella, un juez de la Nación, si no forma parte de su espacio político, es alguien a quien ni siquiera se le debe dar una respuesta.