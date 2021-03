Luis Majul: “Mauricio Macri marca la cancha y Cristina complica a Guzmán”

Antes que nada, quiero, queremos agradecerte a vos por los niveles de audiencia, y a todos los medios (incluidos los colegas de C5N que nos esperaron en la puerta) por la enorme repercusión de la entrevista con el expresidente Macri.

A menos de 24 horas de realizada, hay que decirlo de una vez: Macri te puede gustar o no, pero ayer le marcó la cancha a casi todo el mundo. Al presidente Alberto Fernández, a quien le quitó autoridad. A Cristina Kirchner, sobre quien dijo, palabra más, palabra menos, que no está bien de la cabeza y que es una fanática. A Hugo Moyano, a quien calificó de mafioso y extorsionador, a Sergio Massa, a quien trató como un dirigente sin palabra. También a Cristóbal López, a quien consideró un evasor fraudulento.

Pero Macri también le marcó la cancha a la oposición. Y su mensaje fue claro: no voy a ser candidato este año, pero no me pidan que me baje ahora de una eventual candidatura a presidente en 2023. Me sorprendió la respuesta a una pregunta de Eduardo Feinmann cuando confesó que preparó a sus hijos, por si los llegan a meter presos.

Eso me lleva de inmediato a detenerme, solo un momento, en el discurso de Cristina esta tarde. Porque volvió a hablar hoy, 24 de marzo de 2021, a 45 años del golpe militar más sangriento de la historia, para adulterar, con su relato, una jornada que debería ser de memoria, verdad y justicia. Porque también se recordó como una perseguida y una víctima de la dictadura. Y no es verdad. Que vayan y pregunten en Río Gallegos, si no.

Además repitió que era la líder “del único espacio político que no contrajo deudas”. Y eso tampoco es verdad. Es más: su alusión a que no se puede pagar la deuda podría complicar a Martín Guzmán, quien aspira a recibir un préstamo de más de 4 mil millones de dólares del FMI. Mientras tanto, Macri y Cristina siguen calentado la grieta.