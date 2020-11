Luis Majul, en LN+ 16:40

Este fin de semana, durante y después de la visita de Alfredo Leuco, Diego Leuco, Jorge Fernández Díaz y Laura Di Marco al programa de Mirtha Legrand,que conduce su nieta Juana Viale, las redes sociales estallaron, en una acción coordinada, para replicar el repetido chiste de quién había mencionado en más oportunidades a Cristina Kirchner; si Diego o Alfredo.

Son cristinistas duros, y no soportan que le critiquen a La Jefa. Aunque no contaron bien, todo parece indicar que ganó Alfredo, por una considerable diferencia. La misma competencia plantearon una y otra vez en C5N, el canal de la venganza, entre el propio Leuco y este periodista.

No tuve la oportunidad de detenerme a mirarlo. Ya les dije que trato de no intoxicarme con información berreta. Me dijeron que conducía el programa un tal Robertito. Robertito Funes. Uno de los comunicadores preferidos de Cristina. El mismo que, igual que el abogado de Cristina y Cristóbal López, Oscar Parrilli, Daniel Llermanos, Rodolfo Tailhade, y otro periodista procesado por extorsión y condenado por publicar información falsa, agitaron la mentira de que yo era un tal Pirincho, y que hacía espionaje ilegal. Simpático pero engañoso, Robertito. Tiene suerte: ahora le dieron otro conchabo en el canal público.

Pero volvamos a la pregunta de por qué hablamos tanto de Cristina. Siempre pensé que entre los cristinistas más entusiastas, inclusos los más sectarios, debía haber gente inteligente. Ahora, estas campañitas de morondanga me hacen dudar. Tengamos paciencia, y expliquémoslo las veces que sea necesario.

Digamos, una vez más, por qué hablamos tanto de Cristina. Hablamos de Cristina porque acaba de escribir una carta, en la que parece deslindar cualquier responsabilidad por al eventual fracaso del Gobierno que integra.

Hablamos de Cristina porque en la misma carta demuestra su profundo resentimiento y su megalomanía, al interpretar que fue por su generosidad que Alberto es ahora presidente, mientras recuerda con rencor a cada uno de los que la criticaron y escribieron libros sobre ella. Es decir: el propio jefe de Estado, Sergio Massa, Vilma Ibarra y Matías Kulfas también.

Hablamos de Cristina porque con su enrevesada carta envió mil mensajes diferentes. Ey, chicos: durante los últimos días, no hubiésemos hablado con tanta intensidad y haciendo tantos análisis, si no hubiera escrito nada.

Como preguntaría Lilita Carrió. ¿Se entiende? ¿O prefieren que los analistas políticos incluyamos en nuestras columnas un cuadro sinóptico, para mayor comprensión?

Pero también hablamos de Cristina Kirchner porque, mientras reclama en su rarísima misiva un gran acuerdo para salir de la trampa de la economía bimonetaria, sigue responsabilizando, de todos y cada uno de los males de la Argentina, a los mismos que llama a dialogar.

Hablamos de la vice, porque tiene una agenda propia, egoísta y delirante, que solo pretende venganza a impunidad, más allá de lo que pregona o lo que promete.

Hablamos de Cristina, porque al mismo tiempo que convoca al diálogo, instruye a su mayordomo político, Oscar Parrilli, para discutir un proyecto de ley que le permita a la mayoría simple del Senado, elegir un procurador general a la medida de.Cristina.

Uno, por ejemplo, como Alejandra Gils Carbó, quien contaba con una lista de fiscales fieles, siempre dispuestos para atacar a los dirigentes políticos de la oposición y los medios y periodistas críticos, y a hacer la vista gorda ante los presuntos delitos de los amigos de Cristina. Siempre dispuestos a destrozar reputaciones y carreras, como la del fiscal José María Campagnoli.

Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner porque su abogado, el mismo que integra la comisión para la reforma judicial a la medida de la vice, consigue todo lo que le pide el juez del tribunal oral de la causa Los Sauces Hotesur, Daniel Obligado.

Retené este nombre: Daniel Obligado. Es el mismo magistrado que sacó de la cárcel a Amado Boudou y lo envió a su casa, aduciendo que se podía contagiar de Covid-19, aunque no era, ni es paciente de riesgo.

Hablamos de ella y del juez porque Silvina Martínez, la denunciante junto a Margarita Stolbizer, en ambas causas, acaba de pedir un juicio político para Obligado.

Es que lo considera responsable no solo de hacer lugar ante cada pedido administrativo y procesal de la familia Kirchner. También le endilga la realización de maniobras dilatorias, para que el juicio oral y público se inicie, no antes sino después de las elecciones legislativas del año que viene.

Hablamos de Cristina porque son cristinistas los que reivindican la toma del campo de la familia Etchevhere.

Porque Juan Grabois, desde el mismo instante que la acompañó a Comodoro Py para convalidar su impunidad, es un cristinista hecho y derecho, con aires de autonomía, pero cristinista al fin.

Pero venimos hablando, todo el tiempo de Cristina, desde hace mucho. Y más: desde que se le ocurrió la anomalía política de ungir con su dedo a Alberto Fernández, a quien, como se puede apreciar después de la cartita, no termina de sostener, ni convalidar.

Pero también hablamos de ella por la embestida contra los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. A propósito de la embestida, todo parece indicar que, en las próximas horas, por lo menos tres, de los cinco cortesanos, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, los restituirían en sus cargos, pero hasta que un nuevo concurso los termine de desplazar. Es decir: presentarán el fallo como salomónico, pero terminarán convalidando el capricho de Cristina de apartarlos de los lugares que ocupaban.

Ey chicos! Va de nuevo, por si no leen los diarios y las noticias. No estamos hablando de tres jueces elegidos al azar. Dos, Bertuzzi y Bruglia, confirmaron el procesamiento de la vice en la causa con más evidencia de la historia reciente de la Argentina: los cuadernos de la corrupción. Y Castelli integraba el tribunal oral que debía investigarla y juzgarla, en ese mismo expediente.

Pero también hablamos de Cristina porque fue una de sus ahijadas políticas preferidas, Anabel Fernández Sagasti, quien impulsó el fallido intento de expropiación de Vicentin, y generó un terremoto político que terminó perjudicando al Gobierno.

Y hablamos de Cristina porque cuenta, entre sus seguidores, al exjuez de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni y al dirigente social Luis D'Elía, quienes protestaron por la supuesta represión ejercida contra los usurpadores de Guernica, pero bendice al aparatoso Sergio Berni, quien, después de 100 días de toma, hizo este video, como si hubiese ganado la última batalla de la tercera guerra mundial.

Finalmente, hablamos de Cristina porque fue dos veces presidenta, y porque integra el cuarto gobierno kirchnerista desde 2003, con las estadísticas de caída de la economía, inflación, pobreza acumulada y desbarajuste en la educación y la cultura del país que ya todos conocemos.

Y, sin embargo, Cristina, la misma que no dijo una palabra sobre la pandemia, todavía habla como si ella lo hubiera hecho todo bien. Como si no hubiera sido responsable de nada.

