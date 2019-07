Luis Majul se cruzó con Ofelia Fernández por un video falso

Ofelia había compartido un video manipulado que luego se descubrió era falso Crédito: Instagram: @ofefernandez

La semana pasada, usuarios de algunos grupos kirchneristas de Facebook difundieron un video de una conferencia de prensa de Patricia Bullrich ralentizado para dar la impresión de que la ministra de Seguridad estaba borracha.

Ofelia Fernández, precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos , estuvo entre las figuras de alto perfil que compartieron las imágenes bajo la impresión de que era verdadero, aunque luego debió borrarlo y aclarar las razones.

Invitada por Luis Novaresio a Debo decir (América), la dirigente estudiantil formó parte del pase con el ciclo La Cornisa, conducido por Luis Majul , que la cuestionó por la difusión del video adulterado.

"Permitime aclararte una cosa. Te escuchaba que en tu programa estabas hablando del tema de Patricia Bullrich, del video. Yo lo borré pero también aclaré la situación", sostuvo Fernández durante el intercambio.

"Yo lo subí riéndome mucho porque pensaba que era cierto, porque la gracia de la fake news es esa, quieren que caigas y que actúes en función de eso -agregó-. El problema no es de quien la comparte, si no de quien la produce. Y me has hecho una crítica muy fuerte y quería aclararte que sé que era una fake news, lo supe después de subirlo y, por lo tanto, lo borré y aclaré".

Majul reconoció el accionar de la precandidata porteña y le pidió perdón. "Dejame que te diga, Ofelia, que es mala mía. Cuando un periodista dice una cosa y después no está rubricada por los últimos hechos lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Así que te pido disculpas", le dijo, antes de invitarla a charlar en su programa cuando ella quiera.