Luis Majul, en LN 17:42

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 21:53

Según el Financial Times, la Argentina va directo a una devaluación."La presión sobre el peso aumenta y los inversores pierden fe en la habilidad del Gobierno de estabilizar la economía", escribió el periodista Benedict Mander, en su nota titulada La Argentina está en rumbo de colisión a una devaluación.

El periódico británico, quizá uno de los medios de economía y finanzas más respetados, pronostica que si se sigue postergando una depreciación del peso el impacto sobre la inflación será más alto, más peligroso y desestabilizante. Mander consideró, sin embargo, que Alberto Fernández y Cristina Kirchner solo devaluarán cuando se vean obligados a hacerlo y no mientras lo puedan evitar. Es decir: una devaluación violenta, no deseada, sin control.

El periodista llamó la atención sobre un dato muy preocupante. Según él, al Banco Central le quedan solo mil millones de dólares de reservas líquidas.

Finalmente vaticinó que la devaluación podría producirse a fines de noviembre, cuando el país se quede sin reservas. O recién el año que viene, posibilidad que considera demasiado arriesgada por su cercanía con la competencia electoral de octubre.

Pero ¿es posible que el Presidente se quede de brazos cruzados, sin hacer nada, o sin hacer lo suficiente, ni lo correcto, mientras el dólar no se estabiliza, la confianza sigue minando la economía y la inflación, la pobreza y la desocupación crecen a niveles récords e inéditos en la historia del país?

Y sí. Parece que sí. Que es posible. Si no, no se explica cómo, en este contexto, Alberto Fernández le sigue echando la culpa de todo a Mauricio Macri. Como si Cristina Kirchner no hubiera gobernado desde 2007 a 2015. Tampoco se entiende por qué ignora olímpicamente el mensaje de una parte de la sociedad, incluidos algunos de sus propios votantes, que en apenas 10 meses de gestión se sienten decepcionados.

Quienes están fuera del Gobierno, pero también muchos de sus amigos se siguen preguntando "¿Qué le pasa al Alberto que conocemos todos?" Pero la respuesta es muy evidente: el Presidente viene poniendo toda su energía en complacer a Cristina. En evitar que no se enoje. En salir a amplificar la publicación indebida, de la dirección de la esquina del departamento donde ella vive, como si fuera lo más importante de la jornada de ayer.

Y lo mismo hicieron Agustín Rossi y cada uno de los ministros que opinaron de manera pública. Incluido Santiago Cafiero, a quien la propia vicepresidenta quisiera ver afuera de la administración. Precisamente lo que dijo el jefe de gabinete en las últimas horas quedó en el borde de la discriminación política. Afirmó: "Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos. No son el pueblo. No son la Argentina".

Es cierto que después se corrigió: "Lo que quiero decir es que no es toda la gente". Claro que no es toda la gente. Pero es mucha gente. Y sus reclamos fueron bastante claros y contundentes.

Que Alberto Fernández gobierne, en vez de estar pendiente de Cristina.

Que la expresidenta no imponga una agenda que no le importa a nadie.

Que se respete la Constitución y la división de poderes.

Que se reconozca que fue la cuarentena eterna, además de la pandemia, lo que terminó destrozando la economía, sin terminar de neutralizar al Covid, y dejando tantos contagiados y tantos muertos como en los países a los que el Presidente ponía como ejemplo de lo que no se debía hacer.

Pero algunos gobernadores, a veces más cristinistas e intolerantes que Cristina, no toleran las opiniones distintas, ni la diversidad. Sino, fíjate lo que pasó con el banderazo en El Chaco, la provincia que gobierna Jorge Capitanich.

El ministerio de Seguridad anunció que identificó a los manifestantes y que los va a denunciar penalmente. Es que, al final del día, al peronismo se le van cayendo las máscaras.

Esta pretensión, por ejemplo, de ponerse por encima del mundo, y creerse un todo, o una mayoría permanente, por arriba de la opinión de los demás, coquetea con el autoritarismo más puro.

El Nodio, esa especie de Gestapo a la bartola, también encierra la falsa idea de que ellos pueden ponerse por encima de los medios audiovisuales y los periodistas para indicarles lo que está bien, lo que está mal, qué es desinformación, cómo detectar una fake y no sé cuántos delirios más.

Enseguida Hugo Macchiavelli nos va a dar los detalles de la denuncia presentada por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio contra Miriam Lewin, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Y Silvina Martínez, nos va a dar los detalles de la estructura de la Defensoría del público- desde donde se pensó el Nodio- una oficina estatal que no tiene razón de ser y no debería existir.

Preparate, porque vas a escuchar cuánto cuesta, cuánto ganan sus integrantes, y cómo su presupuesto y sus sueldos tuvieron un aumento vertiginoso. ¿Quizá haya sido ese aumento vertiginoso lo que los empujó a presentar este delirante proyecto denominado Nodio?

Pero además de no tener empacho de vivir, durante años y años, del Estado, y de los impuestos que pagamos todos, ellos son intolerantes.

Prepotentes. Soberbios y despreciativos. Y en algunos casos, por qué no, con la violencia a flor de labio. Porque Dady Brieva es el más patético. Pero no el único. Y encima te vuelven loco, porque te dicen que el odiador sos vos. Hay discursos del odio memorables. Como el de Luis D'Elía contra Fernando Peña, que no tiene desperdicio.

Sí. Se trata del mismo D'Elía que planteó fusilar a Macri. Y que ayer invitó, con este tuit tan curioso, a Cristina Fernández a mudarse de Recoleta al corazón del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Hoy tuve oportunidad de ver la entrevista que le hizo Joaquín Morales Solá a Macri. Más allá de si te gusta mucho o poco, o si te decepcionó definitivamente, es justo rescatar un ejercicio que es ajeno a la política y al poder en general. Intentó hacer una autocrítica. Dijo: "Generé demasiada expectativa y no estuve a la altura".

Quizá muchos piensen que no sea suficiente. Pero siempre es mejor eso, y no volver a repetir, una y mil veces los mismos errores, chocar la calesita y creerte y hacer creer a los demás que estás haciendo la revolución.

Conforme a los criterios de Más información