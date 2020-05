"Al retroceso sanitario y económico de ayer, se suma un retroceso en la transparencia institucional que me parece muy grave", afirmó Novaresio Fuente: Archivo

Luis Novaresio cuestionó en duros términos la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Félix Crous, de abandonar su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur , donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera.

En su columna en el programa Novaresio 910 (La Red), afirmó que le parece "grave el retroceso en la transparencia institucional" de la OA, que "depende del presidente", y comparó la situación con el gobierno de Mauricio Macri, cuando la ex titular del organismo, Laura Alonso, se excusaba de querellar a funcionarios oficialistas.

"Ser querellante es tener un interés para que se esclarezca un delito, participar de ese proceso como un tercero y pedir pruebas. Escuché a Félix Crous, una persona a la que le tengo un enorme respeto jurídico, diciendo que la OA no puede ocuparse de estos temas y que tiene que administrar los recursos que tiene, es como Laura Alonso", comparó, y recordó "el papelón de haber nombrado a Laura Alonso por su falta de legitimidad de origen (no era abogada)".

"Siempre cuento que Laura Alonso es de los pocos funcionarios que me ha bloqueado de su teléfono. No puedo enviarle un mensaje porque osé decirle que no estaba en condiciones jurídicas (para ejercer la función) y no me gustó su gestión, ella dijo que no querellaba en la causa de blanqueo 'porque no tenemos capacidad para todo'. Ayer dijo esto mismo Félix Crous", desarrolló.

"Con un agravante, tanto Laura Alonso como Félix Crous, titulares de la OA, dependen del presidente de la Nación, una cosa insólita. Un organismo que tiene que investigar al poder Ejecutivo depende de él", consideró el periodista y recordó que "esto lo reclamamos durante cuatro años, pongan a un opositor".

Lo mismo "se repite exactamente en la gestión de Alberto Fernández", sostuvo. "Para mi que el presidente de la Nación no tiene esta convicción ideológica en la OA, pero 'de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno'", dijo, y cerró: "Crous depende del presidente y Crous desistió de estas dos querellas, por lo tanto al retroceso sanitario y económico del día de ayer, se suma un retroceso en la transparencia institucional que me parece muy grave".