Macri apuesta a la campaña; Fernández, a la moderación

Análisis de Sergio Suppo 10:29

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 22:49

Dos semanas después de las PASO, los roles están invertidos. Macri debe ser presidente en medio de una nueva crisis cambiaria que ha desbaratado los indicadores económicos y regenerado la incertidumbre y la falta de confianza de los mercados. Y, a la vez, debe retomar la campaña electoral, en busca de un milagro político. Y Alberto Fernández, que uno podría pensar que debería estar haciendo una activa campaña por ser el candidato opositor más votado, en cambio está acentuando la idea de moderación con la que arrancó su campaña, incluso dejando en un segundo plano, expresamente, a Cristina Kirchner.

En un encuentro de esta semana en el Malba, Macri volvió a pedir que reaparezca Cristina. Una forma de sembrar la idea de que ella tendrá el poder real cuando asuma. Pero también es una señal de cadencia, de que siempre para el macrismo es más efectivo confrontar con Cristina que con Alberto, que sigue siendo un candidato moderado, con señales indicativas de que no quiere pelearse con los mercados ni con el establishment. Dijo varias veces esta semana que no defaulteará la deuda y que su política será moderada y de reconstrucción, no disruptiva y revolucionaria.

Hay un pacto tácito que se hizo público el miércoles posterior a las elecciones PASO, donde el dólar ya había llegado a los 60 pesos. Fuerte devaluación y desconfianza. Ese miércoles hablaron Macri y Alberto Fernández, cuando Fernández dijo que le parecía bien el dólar a 60 pesos, ahí Macri encontró un interlocutor tácito en su rival político. Este fin de semana habrá un capítulo relevante en ese pacto tácito: este sábado llega la misión del FMI al país. Y el domingo comienzan las reuniones con el gobierno nacional. Hernán Lacunza tendrá un fin de semana atareado. Además, habrá un contacto del Fondo con Alberto Fernández.

En el Gobierno, en materia política, hay una profunda revisión y una autocrítica muy fuerte, de Macri y su equipo, respecto de la actuación de la campaña electoral que culminó con las PASO, para intentar una recuperación electoral en octubre. El oficialismo tiene la obligación política y el deber moral de ir a la campaña y tratar de meter en su gente un espíritu optimista más allá de lo dura y quizás irreversible que fue la derrota en agosto.

Macri irá por una revisión de su discurso, no ir tanto por "lo que hizo", en el sentido de obras, arreglos estructurales de la economía, y demás, sino tratando de meterse en el aparente núcleo duro de la derrota, que es la penuria económica de vastos sectores de clase media baja que decidieron cambiar de partido político entre 2017 y 2019.