Macri: "Llamé a todos los candidatos que quedaron confirmados en las PASO"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que llamó a todos los candidatos a presidente que quedaron confirmados en las PASO de ayer, incluido Alberto Fernández.

Tras la consulta realizada al Mauricio Macri sobre si había llamado a los otros candidatos, y especialmente a Alberto Fernández, Macri respondió: "He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO para felicitarlos, para invitarlos a que participemos en un proceso electoral constructivo para los argentinos".

Según lo que pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno nacional, Macri llamó efectivamente a Alberto Fernández, pero el candidato del Frente de Todos no lo atendió.

Más temprano, Fernández había dicho que no recibió llamados desde la Casa Rosada. "No creo que me llame el Presidente, el Gobierno nunca convocó a nadie. El único que me llamó fue [Rogelio] Frigerio", había asegurado el candidato del Frente de Todos.

El Presidente dijo también que él se comprometía desde su tarea a "garantizar la institucionalidad" y pidió "a aquellos que tienen visibilidad, especialmente a Alberto Fernández y al Kirchnerismo, que tienen más responsabilidad todavía de demostrar una actitud pro tranquilizar a la comunidad económica local y mundial para no generar más daño en la economía".