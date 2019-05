Macri llamó a Massa y le pidió dar una señal

El precandidato le exigió ampliar los temas y la convocatoria a todos Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El presidente Mauricio Macri se comunicó ayer con el precandidato presidencial de Alternativa Federal Sergio Massa para sumarlo al acuerdo de 10 puntos que busca dar previsibilidad económica hasta las elecciones de octubre . El líder del Frente Renovador le pidió ampliar los temas y extenderlo a todos los partidos políticos.

Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, el diálogo fue "bastante bueno" y Macri le dijo que "hay que avanzar y trabajar todos juntos para dar señales de seriedad y sensatez tanto al mundo como a la sociedad, más allá del contexto electoral". Las mismas fuentes dijeron que Massa "le planteó que los 10 puntos eran razonables, pero que había que sumar más temas y a todos los espacios".

Del lado del tigrense marcaron que la charla duró más de 30 minutos y que el clima de conversación fue "franco y directo". Massa le reiteró que "hay que llegar a un compromiso para los próximos cinco meses, con el objetivo de que la crisis no sea irreversible". También le reclamó que la iniciativa la lidere el Presidente en persona y que incluya "a todos los líderes políticos sin esclusivos y hacerla extensiva a líderes sociales, económicos y sociales".

La convocatoria tuvo repercusiones en todo el arco político. El diputado y exministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof rechazó la firma de ese acuerdo y señaló que "a Macri no lo votaron para hacer esto" y que "hay sectores que teníamos que defender y tendremos que explicar mejor por qué que no nos acompañaron".

El otro diputado y exministro de Economía kirchnerista Martín Lousteau, que ahora milita en la UCR, dijo que "el acuerdo está bien, no veo por qué no se pueda firmar, pero nadie define cómo lograr esos puntos". Y propuso: "Usemos el decálogo como excusa para sentarnos y discutir cómo lo hacemos porque yo tengo una visión distinta a la de Cambiemos sobre el control de la inflación".

Según consignó la agencia oficial de noticias Télam, el gobernador de Salta y precandidato presidencial de Alternativa Federal (AF) Juan Manuel Urtubey dijo que "es necesario generar consensos" y que "no puede haber exclusión en esta convocatoria". Y subrayó que "es importante generar consensos". Y dijo: "Es cierto que hubiera sido mejor que se hubiera ofrecido este acuerdo antes, pero no participar ahora también sería perder una oportunidad".

El exgobernador y precandidato a presidente por la Red x Argentina Felipe Sola calificó de "absurdos" los 10 puntos del Gobierno y adelantó que "de ninguna manera vamos a entrar en una componenda con un gobierno que ha hecho de todo para empobrecer al pueblo argentino".

El diputado, exgobernador bonaerense y excandidato a presidente Daniel Scioli sostuvo que "en un momento tan complicado del país, como este, pongo toda mi experiencia a disposición para colaborar, dar certidumbre, confianza y tranquilidad". Por su parte, el presidente del PJ nacional y diputado del Frente para la Victoria, José Luis Gioja, dijo que la idea es "tirada de los pelos, sectaria y para no acordar nada". En declaraciones a Radio Cultura, el exgobernador de San Juan señaló: "No fuimos invitados y no nos sentimos ofendidos para nada. Es puro ruido". El presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que "es oportunismo electoral, porque faltan 49 días para la presentación de candidatos, y yo puedo dar mi experiencia, donde hace tres años y medio que le vengo pidiendo reuniones al Presidente y no me ha atendido".

El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense por el peronismo Fernando Espinoza aseguró que "es marketing político" y que "hace dos años venimos proponiendo que se busque un consenso, pero escuchando a todas las voces. Nosotros vamos a convocar a todos porque se tienen que escuchar todas las voces para poder pensar en un país que vaya para adelante".