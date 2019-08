"Macri me pidió que vaya con él a Wall Street", dijo Alberto Fernández

El candidato del Frente de Todos contó acerca del pedido del presidente y reveló cuál fue su respuesta - Fuente: Telenoche 01:32

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 12:58

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández contó ayer en una entrevista televisiva que el presidente Mauricio Macri le pidió fuera con él a Wall Street y sostuvo que se negó a hacerlo porque no le parecía algo "razonable".

En la extensa entrevista que dio ayer Fernández al noticiero Telenoche, de Canal 13, desgranó alguna información sobre las conversaciones que había mantenido con el presidente de la Nación y candidato a presidente por Juntos por el Cambio. Entre ellas, narró el pedido que le hizo Macri de ir a visitar junto a él el corazón mundial de las finanzas, en Nueva York.

La pregunta que disparó la confesión la hizo la periodista Luciana Geuna, cuando inquirió aceca de si las conversaciones entre Fernández y Macri habían incluido la propuesta de que el candidato opositor dé alguna señal a los mercados.

Fernández admitió: "Sí, eso me lo pidió. Por eso les dije a Guillermo Nielsen y Emanuel Álvarez Agis (sus asesores en economía) que salieran a explicar algunas cosas que se podían malinterpretar".

El candidato del Frente de Todos contó el pedido del presidente y lo que le respondió Crédito: Captura Telenoche

A continuación, el candidato del Frente de Todos -que resultó vencedor en las PASO del pasado 11 de agosto- señaló: "(Macri) me dijo que le parecía razonable que yo fuera con él a Wall Street. Yo le dije que no me parecía nada razonable. Yo sólo soy un candidato a presidente".

Para fundamentar su negativa, Fernández agregó: "Los que me votan son los argentinos y a ellos les tengo que explicar lo que debo hacer. Si algún día los argentinos me eligen presidente me contactaré con el mundo, del que Argentina es parte y con el que tendremos que trabajar. Pero ahora no es el momento".

"Venimos de tiempo de dificultades para entendernos en la política. No debería tener impacto en el mercado lo que se dice. Tiene que ser un tiempo que podamos que dialogar. El presidente habla desde su lugar, yo hablo desde mi lugar. Tiene que ser algo normal, es una situación rara, muy rara y debemos cuidar que la cosa no se complique más", finalizó.