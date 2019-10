Macri se mostró con Cornejo y se expresó contra el aborto

Macri, ayer, en Mendoza; no había ido antes de la elección provincial Crédito: Marcelo Aguilar

Visitó la provincia que el domingo pasado le dio la victoria al oficialismo; al leer uno de los carteles se detuvo y dijo: "Claramente, a favor de las dos vidas"

Pablo Mannino 6 de octubre de 2019

MENDOZA.- Mendoza se convirtió en la tierra donde el presidente le dijo claramente "no" al aborto. Además, la visita de Mauricio Macri a tierra cuyana, como parte de la marcha del "Sí se puede", tuvo un condimento especial: demostrarles a los argentinos que hay chances de dar vuelta las PASO presidenciales de agosto, que quedaron en manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Al mismo tiempo, mientras leía los carteles y pancartas de los presentes, que se estimó en unas 10.000 personas, levantó la voz en favor de los pañuelos celestes.

"¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah: 'Claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas'", expresó con vehemencia el jefe del Ejecutivo nacional, sentando postura más firme contra el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que quedó frenado en 2018 en el Senado.

Acompañado por Juliana Awada y por el gobernador y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, su aliado político pero principal detractor dentro del frente oficialista, el mandatario argentino buscó reimpulsar la campaña hacia el 27 de octubre, destacando el "batacazo" que dio Cambiemos el pasado domingo en la provincia del oeste argentino. Por eso, también fue de la partida Rodolfo Suarez, el gobernador electo, actual intendente de la ciudad de Mendoza.

La cita fue en el renovado Parque O'Higgins, en tierra de Suarez, donde una multitud con banderas celestes y blancas se sumó a la movilización nacional que recorre las principales ciudades del país. Desde el escenario, el Presidente volvió a dejar un mensaje de aliento a los votantes para "la Argentina que viene", mientras Cornejo, sonriente, lo miraba con atención. Atrás quedó el exabrupto del mendocino de esta semana, con insulto incluido, donde cuestionaba las visitas nacionales en la campaña provincial.

"Tenemos que tener récord de participación, superar la histórica elección de 1983. Todos a votar, todos a votar, por lo que sientan que vale la pena. Vamos a fiscalizar cada centro de votación", indicó Macri, y les dejó un desafío a los jóvenes. "Cuando les pregunten qué estaban haciendo ese día, dirán que estaban haciendo historia. Sí, se puede. Voy a estar siempre al lado de ustedes", arengó.

Mientras el presidente daba su discurso, comenzó a detenerse en las frases de las pancartas, al tiempo que el público lo acompañaba con un "Se siente, se siente Mauricio presidente". En ese momento, se detuvo en uno que llevaba la leyenda en defensa de las dos vidas. Macri no sólo lo destacó sino que se entusiasmó a seguir sumando voluntades de la mano de las familias argentinas. "Verlos acá me llena el corazón, me llena el alma. Estamos todos contentos, felices de estar acá con ustedes, porque lo que nos están haciendo sentir acá es que nosotros, los que estamos acá, no nos resignamos. Creemos que hay una Argentina mejor para todos. Está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver", expresó, al borde de la emoción.

El énfasis que puso el presidente hacia quienes militan la defensa del niño por nacer se trasladó a las redes sociales, que se convirtieron en el centro de la polémica, con fuertes mensajes desde ambos sectores y un encendido debate. De hecho, el presidente les pidió a los argentinos que usen los "aparatitos", en referencia a los celulares y a internet, para que expresen sus ideas con "convicción y sin agresiones".

Por otro lado, durante la movilización, Macri pidió "cuidar la democracia y vivir en paz", al tiempo que afirmó: "Estamos mejor parados que hace cuatro años". Asimismo, tras enumerar la concreción de distintas obras destacó también la "pelea" que viene dando el Ejecutivo contra el narcotráfico: "Tenemos 85.000 detenidos en estos tres años y medio". Así, Macri volvió a mostrarse más próximo a la gente, escuchando sus inquietudes y dejando de lado sus actos en 360º. Se entusiasmó al mostrar el triunfo oficialista en la provincia del oeste argentino, imaginando y soñando lo mismo para el día de los comicios presidenciales.