¿Maduro podría ser arrestado realmente? Las claves del pedido de detención que ordenó la justicia argentina

-¿Cómo surgió en la Argentina una causa contra Nicolás Maduro?

-Quienes promueven la acción legal contra el presidente venezolano enarbolan el principio de “jurisdicción universal”, que hace prevalecer la naturaleza del delito por sobre la jurisdicción. Se amparan en el artículo 118 de la Constitución Argentina, el cual permitiría a la justicia local tomar acción en los delitos contra los derechos humanos cometidos en otros territorios. “[…] cuando el delito se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”, dice el artículo. “ Es una joya invisibilizada de nuestra Carta Magna ”, remarca el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El artículo, asegura, fue apuntalado por la doctrina en más de una oportunidad.

-¿Qué ordenó la Cámara Federal?

-Luego de que el juez federal Sebastián Ramos dijera que era incompetente para entender en el caso, la querella apeló esa decisión. El recurso fue respaldado por los fiscales de ambas instancias, Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, respectivamente, y la Cámara Federal intervino. Este lunes, luego de escuchar en una audiencia el relato de cinco presuntas víctimas del régimen de Maduro, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sentenciaron que la prueba reunida revela distintas acciones llevadas a cabo por el Estado venezolano desde por lo menos 2014 componen un “plan sistemático” de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil. Los camaristas ordenaron entonces que se active el pedido de detención de Maduro.

-¿Qué relación tiene el caso con el actor George Clooney?

-El actor norteamericano lidera junto a su esposa Amal Clooney –abogada especialista en derecho internacional y profesora de la universidad de Columbia– una organización que vela por los derechos humanos en el terreno legal. La fundación -Clooney Foundation for Justice- activó una denuncia en suelo argentino contra Maduro, que luego se unificó con la que había impulsado meses antes, en enero, el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER), del cual es miembro el ministro de seguridad porteño, Waldo Wolff. Además, existen otras organizaciones empujando la causa, como Amnistía Internacional y la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa.

-¿Cómo sigue ahora el trámite judicial?

-Tras la decisión de la Cámara Federal, el expediente vuelve ahora al juzgado de Ramos. Una vez extendido el pedido de captura internacional a Interpol, el organismo internacional –que cuenta con más de 190 estados miembros– deberá decidir si la solicitud es o no procedente. En caso de avalar la detención ordenada por la Justicia argentina, Interpol mandará la alerta roja a todos los países que la integran. Fuentes de Interpol informaron a LA NACION que todavía no recibieron nada del gobierno argentino y que quien decide si se da curso al pedido de captura internacional presentado por un país es la Secretaría General de Interpol, en Lyon, Francia. Un equipo especializado analiza que se cumplan los requisitos. La organización tiene prohibido inmiscuirse en cuestiones políticas y eso podría dificultar que la Secretaría General acceda a librar una circular roja contra un presidente en actividad como lo es Maduro, explicó una fuente de Interpol.

-¿Cómo afectaría a Maduro una orden de detención en Interpol?

-No está claro el alcance de la medida. El peso que tiene un pedido internacional del organismo, que no tiene una fuerza propia y actúa a través de las policías locales, varía según el estado del que se trate. En algunos, la alerta roja es vinculante y obliga a proceder con la detención inmediata. En otros, el pedido de captura se acerca más a una “recomendación” para la acción. “La posibilidad de arresto es remota, pero no por eso deja de ser una posibilidad real”, sostiene Elisa Trotta, secretaria general del FADER. Recuerda el caso de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Pesaba sobre él una orden de captura de Interpol, y fue detenido en Cabo Verde, África, cuando su avión privado se detuvo a repostar combustible.