Magdalena Ruiz Guiñazú cruzó a Dady Brieva: "Demuestra que no entendió nada"

"El señor Brieva no entendió nada", dijo Magdalena Ruiz Guiñazú

25 de junio de 2019

La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú estuvo en el programa Mesa chica , que se transmite por LN+ , y fue consultada por varios temas de la coyuntura política y social del país. Entre otros, se refirió a la propuesta del humorista Dady Brieva de crear una Conadep para periodistas. "Yo creo que el señor Brieva no entendió nada, o a lo mejor era tan joven cuando pasó la dictadura que no se dio cuenta de la importancia que tuvo la Conadep en el juicio a los comandantes", dijo.

Luego, continuó: "O es un ignorante voluntario, que trata de dar un cariz a lo que él quiere institucionalizar, o simplemente no entendió nada y realmente confunde las cosas". Entonces, comparó al Tribunal internacional de Núremberg, que juzgó a los nazis cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con el Juicio a las Juntas.

"Nosotros acá en la Argentina, a través de la Comisión Nacional que elaboró el informe Nunca más, tuvimos un juicio a los comandantes de la dictadura con jueces, testigos y con condenados argentinos. Yo creo que a esta altura de las cosas decir una reflexión como esta no solamente es un papelón sino que demuestra que no entendió nada. Más vale que vuelva a los archivos para entender un poco de lo que pasó en el país", agregó.

La fórmula Macri-Pichetto

La periodista y conductora elogió la decisión del Gobierno de conformar la fórmula Macri-Pichetto y criticó la ambivalencia de Massa. "Creo que ha sido muy hábil la idea de la fórmula Macri-Pichetto, porque indudablemente aún no siendo peronista no se puede dejar de reconocer que el país tiene una fuertísima impronta peronista, no kirchnerista necesariamente, sino peronista. Hay que recordar lo que significó Evita, lo que significó sobre todo la primera presidencia de Perón. [La fórmula es] políticamente hábil y bien ubicada en el tiempo", reflexionó.

"Massa está desesperado por figurar", dijo Magdalena Ruiz Guiñazú

En cuanto a Massa, dijo: "Ese señor tiene tal ansia de figuración que incluso hasta se le nota en la cara. Una desesperación por salir en la foto, y la vida no es solamente salir en la foto, hay otras cosas, y los resultados, pobre Massa, no le dieron muy bien tampoco".

El Papa y el peronismo

"Francisco fue guardia de hierro dentro del peronismo", dijo Magdalena Ruiz Guiñazú

Ruiz Guiñazú definió como "un poco inexplicable" la relación entre el Papa Francisco y el peronismo, pero confesó que, en lo personal, observó tempranamente la inclinación peronista de Francisco cuando este era cardenal de Buenos Aires. "Francisco fue guardia de hierro dentro del peronismo. Es muy difícil de entender para quien no comparte ese tipo de principios. Cuando lo conocí siendo cardenal le pedí una entrevista y no me la dio, me di cuenta de que por algo era guardia de hierro, marcaba fuertemente las diferencias entre los que pensamos políticamente de una manera y los otros".

Sus diferencias con Víctor Hugo

Magdalena y el periodista Víctor Hugo se cruzaron varias veces en público por marcadas diferencias. Especialmente, porque Ruiz Guiñazú lo acusaba de aceptar una bajada de línea por parte del kirchnerismo. "Con Víctor Hugo tuvimos una discusión importante porque yo creo profundamente en la independencia de criterio que tenemos que tener los periodistas más allá de que tengamos o no simpatías por uno u otro movimiento político. Pero tenemos que tener independencia de criterio para ejercer el periodismo. Cuando fue el tema del campo en 2005, Kirchner lo llamó por teléfono a Víctor Hugo o le mandó un mail, no sé, y él quedó fascinado y bueno ahí discutíamos", contó.

Y añadió: "Yo le decía que me parecía que teníamos que mantener a toda costa nuestra independencia como periodistas. Le decía: 'Mirá, el papel que vos tenés en la mano tiene un sello del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión ), a mí el Comfer no me manda ningún papel'. Y él me respondía: '¿Vos me estás diciendo que a mí me indican lo que tengo que decir?' Pero al papel lo tenía él en la mano, no yo".