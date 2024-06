Malena Galmarini criticó a Menem y Caputo, tras el anuncio de la eventual baja del Impuesto PAIS

Escuchar

La extitular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por celebrar el anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la eventual baja del Impuesto PAIS si el Senado aprueba la Ley Bases. A través de un posteo en redes sociales, Galmarini recordó que fue el mismo gobierno de Javier Milei el que decidió subir el gravamen a la importación el pasado diciembre de 7,5 a 17,5%.

El domingo por la noche, durante una entrevista con Luis Majul para La Cornisa (LN+), el titular del Palacio de Hacienda dijo: “Armé un programa económico con vistas a que no nos iban a aprobar la Ley Bases. Subí el Impuesto PAIS para combatir eso. Pero aseguré que solo lo mantendría con ese porcentaje en el corto plazo. Si ahora aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos. La vamos a bajar del 17,5 al 7,5 por ciento. Va a bajar fuertemente el costo argentino”.

Las declaraciones del exfuncionario de Mauricio Macri fueron celebradas más tarde por el sobrino del expresidente riojano. El líder de la Cámara baja replicó un artículo escrito por LA NACION en base a los dichos de Caputo y sumó en X: “Con la Ley Bases baja el Impuesto PAIS”. El posteo de Menem motivó el enojo de la esposa de Sergio Massa, que no dudó en responderle en duros términos con otro posteo en la plataforma que conduce Elon Musk.

Martín… Lo subieron ustedes!

El porcentaje que dejan lo van a coparticipar?

Y el impuesto a las ganancias a los trabajadores lo van a reponer?

Y van a sacar el IVA que repusieron cuando llegaron?

Menos mal que no cumplió la promesa de cortarse un brazo antes de subir impuestos!… https://t.co/GttXiWzHPc — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 10, 2024

“¡Martín... Lo subieron ustedes!”, arremetió en primera instancia Galmarini. Luego, disparó una serie de interrogantes para el Ejecutivo: “¿El porcentaje que dejan lo van a coparticipar? ¿El impuesto a las ganancias a los trabajadores lo van a reponer? ¿Van a sacar el IVA que repusieron cuando llegaron?”. A modo de ironía, rememoró la promesa que el jefe de Estado hizo en 2021, cuando era candidato a diputado: “Menos mal que no cumplió eso de cortarse un brazo antes de subir impuestos”.

Preguntó también a Menem, Caputo y a Milei por la quita del cepo cambiario y chicaneó “¿No era fácil levantarlo?”. Sobre el final de su publicación, la extitular de AySA consideró que el Gobierno “le deben a cada santo una vela por mentir con el superávit ficticio” y cerró con el hashtag “6 meses, toda de Milei”.

La “cuatro condiciones” que se tienen que cumplir para levantar el cepo cambiario

A propósito del cuestionamiento de Galmarini al expresidente del Banco Central por la no eliminación de trabas cambiarias, Caputo había explicado ayer que la intención de la administración Milei es la de levantar el cepo cambiario cuando se cumplan “cuatro condiciones” específicas.

“Una es el equilibrio fiscal. Dos es tener solucionado el problema del stock heredado. Tercero es haber solucionado el flujo. Y por último que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados. Hoy la que se cumple es la del equilibrio fiscal. El stock y el flujo lo hemos solucionado en un 75%. Estamos lejos en la relación de reservas con pasivos. Asi que, hasta que no estén dadas todas estas condiciones, no avanzaremos en su remoción”, precisó.

“A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. En enero era una pésima idea, en febrero mal y hasta mayo sería inapropiado. Hemos corregido eso un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos”, cerró.

