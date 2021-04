Malvinas: Agustín Rossi homenajeó a los caídos y creó una comisión para recordarlos

En representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó esta mañana un acto para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos, a 39 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, y anunció la creación de la Comisión Malvinas, a través de la cual se recordará de manera activa a los excombatientes, desde hoy hasta el próximo 2 de abril, cuando se cumple el cuadragésimo aniversario.

“Queremos que el cuadragésimo aniversario del año que viene no sea un aniversario más. Por eso, nos proponemos compartir esa vigilia durante un año. Esa vigilia empieza hoy. Hemos creado una comisión que está destinada a convertir este año en un año profundamente malvinense. Que Malvinas esté presente en cada uno de estos 365 días. Que esa presencia tenga protagonistas y que esos protagonistas, sin duda, sean los veteranos de guerra de Malvinas, que la Argentina debe honrar”, dijo Rossi durante el evento que se llevó a cabo en Plaza de las Armas, a las afueras del Ministerio de Defensa.

“En cualquier país del mundo, cuando se cumple una fecha con un número tan cerrado, esas fechas no pasan como una fecha más. Son fechas destinadas a honrar a los veteranos, en todos los países del mundo que han tenido conflicto bélico”, advirtió, antes, el ministro. Según indicó Rossi, el objetivo de la comisión es que el aniversario número 40 del desembarco de tropas en Malvinas sea “una verdadera fiesta popular” para honrar a los excombatientes. “La consigna que nos une es que no nos olvidamos de Malvinas y no nos olvidamos de nuestros veteranos”, indicó.

El funcionario nacional estuvo acompañado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, integrantes de la cúpula militar y excombatientes, que se acercaron a la plaza para homenajear a quienes participaron de la guerra. Entre los referentes de las Fuerzas Armadas, asistió al acto el exjefe del Ejército argentino entre 1991 y 1999, Martín Balza.

Al comenzar su discurso, Rossi destacó que el 2 de abril es una “fecha importante, que invita a mirar Malvinas con diferentes perspectivas”. En ese sentido, detalló: “Nosotros elegimos dos. Una, la soberanía, que es un hecho constitutivo de nuestra nación. Nuestra nación nació con Malvinas, nosotros reclamamos nuestros derechos soberanos. A partir de la reforma de la Constitución del año 1994, esos derechos están incluidos. Malvinas fueron, son y serán argentinas, y será un reclamo permanente, independientemente de que a algunos les guste más y a otros les guste menos”.

“La segunda mirada es la de aquellos que escribieron las páginas más gloriosas de Malvinas -continuó Rossi-. Fueron escritas por nuestros veteranos, con un patriotismo y un heroísmo que merece ser dignificado en forma permanente, la desigualdad de condiciones en las cuales se llevó adelante el combate.”

Por último, el ministro de Defensa insistió en que “debe corporizarse” el homenaje a los partícipes de la guerra, y remarcó los avances de su gestión respecto de las pensiones de los excombatientes. “La Argentina es malvinense. La causa debe corporizarse. 649 argentinos perdieron su vida en Malvinas y otros tantos murieron por las secuelas que dejó la guerra en cada uno de ellos. Cuando llegué al Ministerio me encontré que todavía faltaban otorgar más de 2000 pensiones a todos aquellos excombatientes que tienen un grado de discapacidad. Hoy, hemos dado 801 y espero que para el año que viene ninguno tenga pendiente la resolución de ese trámite”, concluyó.

Legislación para veteranos de Malvinas

En refuerzo de la Comisión Malvinas, días atrás, el Gobierno adelantó que el presidente Alberto Fernández enviará al Congreso tres proyectos de ley con medidas para beneficiar a los excombatientes. El primero busca establecer el “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios”, destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles. La ley ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero vetada por el entonces presidente Mauricio Macri, el 12 de diciembre del mismo año.

La segunda iniciativa apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, otorgándole carácter de Ley nacional, que fue creado por la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la salud y que contempla las patologías que atraviesan quienes han estado en combate, además de brindar atención médica y odontológica al grupo familiar.

El tercer proyecto establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado a los exsoldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) en efectivas acciones de combate.

Homenaje de los movimientos sociales

Los movimientos sociales también rinden hoy su homenaje a los excombatientes de Malvinas, en Plaza de Mayo, desde las 11, bajo la consigna de “repudiar el accionar colonialista del imperialismo inglés con el apoyo de Estados Unidos”. Según adelantaron en la convocatoria, la lucha de los movimientos es por “recuperar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, aguas del Atlántico Sur y nuestros ríos”.

Convocaron a la movilización dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Federación Nacional Campesina (FNC), el Movimiento Octubres y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

